SM-liigan mestaripelaaja työttömänä – avautuu nyt viime kaudella kuormittaneesta kierteestä

33-vuotias hyökkääjä on melkoinen seurakeräilijä. Hän on edustanut SM-liigassa peräti seitsemää eri joukkuetta. Tässä vaiheessa uran kruunu on Kärpissä keväällä 2018 voitettu Suomen mestaruus.

Ikonen on harjoitellut syksyn aikana pääosin yksin. Hän on käynyt myös KalPan U20-joukkueen mukana joukkuetreeneissä. Sopimukseton aika on venähtänyt, mutta Ikonen on kokenut tilanteen jopa itselleen edulliseksi.