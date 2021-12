Viime kausi päättyi vihreään soihtumereen – SM-liigaan palannut puolustaja ylistää Raimo Summasta kehityksestään: "Paljon enemmän rauhaa pään sisällä"

imago images/Roland Mühlanger/ All Over Press

"Maistuu pirun hyvältä"

– Pirun nättiä pelata. Nautin joka vaihdosta ja pelistä. Ikää on tullut, olen kiertänyt vähän maailmaa, oppinut yhtä ja toista. Nyt nautinto on suurin tunne sisällä, kun saan pelata. Ja mielenrauha.

Muuttunut Ilves

Pulli sanoo löytäneensä rauhaa tekemiseensä ulkomaan vuosiensa aikana. Samassa ajassa myös Ilveksessä on muuttunut paljon. Pullin edellisellä visiitillä pudotuspeleistä ulos pullahtanut porukka kamppailee nyt runkosarjan kärkisijoista.

– Varmaan organisaatiossa on tapahtunut se isoin muutos, Pulli vastaa kysyttäessä eroa edellisen visiittinsä Ilvekseen.

Pelaajat ovat vaihtuneet sitten Pullin edellisen käynnin. Hän laskee, että joukkueessa kiekkoilee ainoastaan kolme samaa pelaajaa kuin kolme vuotta sitten. Valmennuksessa ja taustajoukoissa tuttuja on enemmän.

– Edelleen on nuoria pelaajia, mutta nyt jätkät ovat pelanneet pari edellistä vuotta erittäin hyvää lätkää ja sama jatkuu. Seura on tehnyt hyvää työtä, kun katsoo, minkälainen rosteri on. Pelataan yhteen hiileen. Pirun helppo oli tulla taas matkaan.