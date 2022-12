SM-liigan maalitykki selätti vuosia piinanneen vammakierteen, ura loksahti komeasti takaisin raiteilleen – "Usko oli koetuksella"

Viime kaudella Ikonen sai vyölleen ensimmäisen ehjän kauden neljään vuoteen. Ehjä kausi on toiminut perustana tämän kauden vahvalle vireelle. Pelicans-paitaan täksi kaudeksi siirtynyt Ikonen on takonut 31 pelaamassaan ottelussa komeat 14 maalia.

SM-liigan maalipörssissä Ikosen edellä on vain Ilvestä edustava sukunimikaima Joona Ikonen 17 täysosumallaan.

– En ole osannut odottaa mitään, mutta kiva, että on tullut onnistumisia. Varmasti iso osa siitä on se, että joukkueella on mennyt hyvin, Ikonen summaa virettään.