HIFK:n toimitusjohtaja Ilkka Kortesluoma kommentoi MTV Urheilulle urheilujohtaja Janne Pesosen pestin päättymistä.
HIFK tiedotti tiistaina purkaneensa yhteisymmärryksessä urheilujohtaja Janne Pesosen sopimuksen. Pesonen ehti toimia pestissään vain 1,5 vuoden ajan.
Pesonen on ollut kritiikin kohteena jo pestinsä alusta lähtien, mutta HIFK:n vaikean syksyn vuoksi kritiikki voimistui päivä päivältä. HIFK on tällä hetkellä koko sarjan viimeisenä.
HIFK:n toimitusjohtaja Ilkka Kortesluoma kommentoi Pesosen potkuja MTV Urheilulle.
– Kävimme Pessin kanssa perusteelliset keskustelut. Jätetään keskusteluiden sisältö kuitenkin osapuolten väliseksi. Haluan kiittää totta kai Pessiä hänen tekemästään työstä viimeisen 1,5 vuoden aikana, Kortesluoma raottaa MTV Urheilulle.
– Pitää hattua nostaa Pessille siitä työmäärästä, jota hän seuran eteen kuitenkin teki. Tilannehan ei missään kohtaa ollut helppo. Kun tällaisiin ratkaisuihin päädytään, eihän ne ikinä helppoja ole. Kävimme hyvät keskustelut hyvässä yhteishengessä ja päädyimme sitten tähän ratkaisuun.