HIFK-pomo vaitelias Janne Pesosen lähdön syistä – "Kävimme perusteelliset keskustelut" HIFK aloittaa uuden urheilujohtajan rekrytointiprosessin välittömästi. Tomi Natri /All Over Press Julkaistu 18.11.2025 16:37 Kasperi Kunnas kasperi.kunnas@mtv.fi kaustoFI Riku Hellanto riku.hellanto@mtv.fi RikuHellanto HIFK:n toimitusjohtaja Ilkka Kortesluoma kommentoi MTV Urheilulle urheilujohtaja Janne Pesonen pestin päättymistä. HIFK tiedotti tiistaina purkaneensa yhteisymmärryksessä urheilujohtaja Janne Pesosen sopimuksen. Pesonen ehti toimia pestissään vain 1,5 vuoden ajan. Pesonen on ollut kritiikin kohteena jo pestinsä alusta lähtien, mutta HIFK:n vaikean syksyn vuoksi kritiikki voimistui päivä päivältä. HIFK on tällä hetkellä koko sarjan viimeisenä. HIFK:n toimitusjohtaja Ilkka Kortesluoma kommentoi Pesosen potkuja MTV Urheilulle. – Kävimme Pessin kanssa perusteelliset keskustelut. Jätetään keskusteluiden sisältö kuitenkin osapuolten väliseksi. Haluan kiittää totta kai Pessiä hänen tekemästään työstä viimeisen 1,5 vuoden aikana, Kortesluoma raottaa MTV Urheilulle. – Pitää hattua nostaa Pessille siitä työmäärästä, jota hän seuran eteen kuitenkin teki. Tilannehan ei missään kohtaa ollut helppo. Kun tällaisiin ratkaisuihin päädytään, eihän ne ikinä helppoja ole. Kävimme hyvät keskustelut hyvässä yhteishengessä ja päädyimme sitten tähän ratkaisuun.





HIFK aloittaa uuden urheilujohtajan rekrytointiprosessin välittömästi. Vaikka edellisestä rekrytoinnista on vasta se reilut 1,5 vuotta, alkaa uusi prosessi täysin nollista.

– Itse en ollut silloin prosessissa mukana, ja nyt tulen olemaan. Haluamme kuitenkin löytää tähän positioon meille oikean henkilön. Käytämme prosessiin niin kauan aikaa, kun sille on tarvetta, Kortesluoma kertoo.

Ennen uuden urheilujohtajan palkkaamista urheilujohtajan työtehtäviä hoitavat yhdessä päävalmentaja Olli Jokinen, HIFK:n neuvonantajakomitean puheenjohtaja Mika Kortelainen ja Kortesluoma itse.

– Olli ja Kölli kartoittavat pelaajia. Kölli on yhteydessä agentteihin ja minun roolini on istua budjetin päällä. Tällä mennään eteenpäin niin kauan, kunnes uusi urheilujohtaja löytyy.

Monet seurat ovat syksyn aikana kertoneet julkisesti, että pelaajamarkkinat ovat tällä hetkellä todella kuivat, eikä naarattavissa ole juuri nyt kovinkaan laadukkaita pelaajia.

– Se on totuus, että tällä kaudelle ei ole kauheasti pelaajia markkinoilla tällä hetkellä. Pidetään silmät auki. Olemme saaneet tuotua vahvistuksia aika paljonkin lyhyessä ajassa. Akuuttia tilannetta tällä hetkellä tälle kaudelle ei ole, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö me jotain tehtäisi, jos oikeat ratkaisut löytyvät. Kyllä tässä rakennetaan myös ensi kauden joukkuetta jo kovaa vauhtia, Kortesluoma kertoo.

HIFK on tällä hetkellä sarjataulukossa koko liigan jumbona. Eroa pudotuspeleihin pääsevien 12 parhaan joukkoon on tällä hetkellä yhdeksän pistettä.

Helsinkiläisseurassa uskotaan vakaasti, että syksyn synkkä kurssi saadaan lähitulevaisuudessa kääntymään.

– On ollut vaikea alkukausi, mikä näkyy sarjataulukossakin. Meidän ainoa tavoitteemme on pelata pudotuspeleissä keväällä. Se vaatii kovaa työtä, mutta minulla on täysi luotto meidän urheilutoimintaamme, henkilöihin, jotka siellä koutsaavat ja pelaajiin, jotka ovat jäällä.

– Me saadaan tämä vielä käännettyä. Meidän pitää alkaa voittamaan pelejä. Sillä se on käännettävissä. Se tulee kovan työn kautta. Onneksi ollaan saatu lisää pelaajia markkinoilta ja sairastuvaltakin on palannut pelaajia. Kyllä se tästä kääntyy, Kortesluoma vakuuttaa.

HIFK:n kausi jatkuu perjantaina vierasottelulla HPK:ta vastaan.