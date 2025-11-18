HIFK:n juuttuminen SM-liigan hännille ei saanut päävalmentaja Olli Jokista muuttamaan ennen kauden alkua tekemäänsä suunnitelmaa.

Jokinen oli ennen viime viikonlopun pelejä MTV Urheilun haastattelussa helpottunut mies. HIFK:ta koko alkukauden seurannut loukkaantumiskierre alkaa jo vähän hellittää. Myös uusia miehiä on ajettu sisään.

– Tänään on sellainen fiilis, että voisi lähteä torille. Viisi kenttää porukkaa harjoituksissa. Tätä ei ole tänä vuonna nähty, Jokinen tokaisi.

HIFK:n valmennusjohto pyhitti marraskuun maaottelutauon levolle, vaikka joukkue on majaillut sarjataulukon häntäpäässä koko syksyn.

Taustalla on Jokisen selkärankaan iskostunut filosofia.

– Ihan sama, missä tilanteessa me olemme sarjataulukossa. Ihan sama, missä tilanteessa meidän pelimme on, niin vapaapäiviä, jotka on annettu vuosikalenteriin, niitä ei ikinä peruta, Jokinen linjaa.

– Sen kanssa minä olen ammattilaisvalmentajana elänyt joka paikassa ja sen kanssa tulen elämään aina.

Videolla Jokisen haastattelu ja Hockey Night Maanantain keskustelua HIFK:n tilanteesta.