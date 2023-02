Jukurit-hyökkääjä koki pelkoa nähtyään telomisensa – pohtii nyt uransa lopettamista: "Vahinko on jo tehty"

Krivokrasov kokee aivotärähdyksen, ja käy selväksi, että hän ei hetkeen jääkiekkoa pelaisi. Ottelutaukoa kertyy lopulta kolme ja puoli kuukautta. Taklaus on jättänyt jälkensä, ja Krivokrasov, 22, kertoo nyt MTV Urheilulle pohtivansa uransa päättämistä.

Safinin taklaus Krivokrasoviin ja Jukurien päävalmentaja Olli Jokisen kirosanoilla höystetty reaktio tapahtuneeseen on katsottavissa ylälaidan videolta.

Yö sairaalassa ja lentokoneeseen

Krivokrasov on vain nähnyt taklauksen jälkikäteen videolta ja pitää Safinin tekoa "tarpeettomana ja todella typeränä". Se on herättänyt hänessä ymmärrettävästikin voimakkaita tuntoja.

"Tämä on ohi"

Krivokrasov on käynyt ajatuksineen syvällä.

– Kun ymmärsin, mitä oli tapahtunut, mietin itsekseni, että se oli viimeinen pelaamani jääkiekko-ottelu. Että minulle riittää, tämä on ohi, en halua pelata enää. Tilanne oli tajuihin tultuani turhauttava.

Eikä Krivokrasov pomppinut riemusta alkuun Jukurien harjoituksiin palattuaankaan, vaikka hänen mukaansa on sinänsä mukavaa olla joukkueen parissa lyömässä itseään likoon.

Ei pahoitteluja

Mikko Lieri / All Over Press

– Pelaajat olivat todella mukavia minua kohtaan. Valmentajat varmistivat, olinko ok. Kaikki tekivät parhaansa, huolehtivat minusta ja olivat auttavaisia. Se oli enemmän kuin tarpeeksi.

Päätös tulevaisuudesta

Krivokrasov teki paluunsa perjantaina 27. tammikuuta Mestiksessä Heinolan Peliittojen riveissä siirryttyään seuraan lainalle Jukureista. Krivokrasov pääsi Kokkolan Hermestä vastaan pelatussa ottelussa heti Peliittojen ykkösketjuun. Hän on nyt pelannut viisi Mestis-ottelua, ja tilille on tullut yksi syöttöpiste.

Peliittojen päävalmentajan Hannes Hyvösen silmin Krivokrasovin pelaaminen on näyttänyt "lähtökohtiin nähden ihan hyvältä".

– Hän on hyvä tyyppi ja kova tekemään hommia, hyvä valmennettava. Hän on ollut kiva lisä meidän pukukoppiimme.

– On kiva voida pelata jälleen, mutta on turhauttavaa, kun et pysty parhaimpaasi ja tiedät, ettet ole 100-prosenttisessa kunnossa verrattuna muihin jätkiin.