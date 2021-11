SM-liigan kriisiseuran JYPin vaikeudet jatkuvat – nyt seuran nimekkäät ex-hyökkääjät puraisivat

Jääkiekon SM-liigassa Jyväskylän JYP on tällä hetkellä koko sarjan iso kriisiseura. JYP on hävinnyt kymmenen edellistä otteluaan, minkä lisäksi joukkueen sisällä on kuohunut. Vaikeudet jatkuivat keskiviikkona, kun omat koirat purivat Jyväskylässä.