Tässä on Olli Jokisen seuraaja

Tuomaisen sopimus on kaksivuotinen. Hän seuraa tehtävässä Olli Jokista, joka siirtyi kolmen Jukurit-kauden jälkeen SHL-seura Timrå IK:n päävalmentajaksi.

– Tavoitteena on, että Jukurit jatkaa minunkin aikanani samanlaista peliä, mitä se on esittänyt viimeisten kausien aikana. Olemme keskustelleet Ollin kanssa paljon pelistä, ja näemme varsinkin jääkiekon tulevaisuuden hyvin samalla tavalla. Haluan, että Jukurit on myös tulevilla kausilla aktiivinen, hyvin kommunikoiva sekä kamppailu- ja luisteluvahva joukkue, Tuomainen sanoo Jukurien verkkosivuilla.