Armoton kohtalo MM-kisojen alla – kiekkolupaus vuosiksi ulos maajoukkueesta

Blickin mukaan Bichsel on ehtinyt kieltäytyä maajoukkuetoiminnasta urallaan kahdesti. Aiemmin urallaan hän on vastannut kertaalleen kieltävästi U20-maajoukkueen toimintaa koskien. Tällä kaudella Bichsel on sanonut "ei" myös miesten maajoukkueelle.