Tappara-luotsi Rikard Grönborg herätteli omiaan erätauolla – "Ei riitä"

Tapparan päävalmentaja Rikard Grönborg yritti herätellä omiaan tappioon päättyneen JYP-ottelun erätauolla.

Tapparan tappioputki venyi jo viiden ottelun mittaiseksi, kun se hävisi Jyväskylässä JYPille maalein 3–5.

Kotijoukkue karkasi kahdessa erässä jo 4-1-johtoon, mikä sai Grönborgin herättelemään omiaan erätauolla.

– Haastoin joukkuetta toisella erätauolla. Jos odotat kaksi erää jotakin tapahtuvan, kolmannesta erästä tulee aina vaikea. Joo, saimme jonkinlaisen kirin aikaan päätöserässä, mutta se ei riitä tässä liigassa, Grönborg sanoi lehdistötilaisuudessa.

Tappara heräsikin päätöserässä pelaamaan, mutta takamatka oli liian suuri kurottavaksi kiinni. JYP vei pisteet 6–4 ja Tappara kärsi viidennen perättäisen tappion varsinaisella peliajalla.

– Jos emme pelaa alusta lähtien samanlaisella epätoivolla kuin kolmannessa erässä, emme saa kiekkoja maalille, emme saa liikennettä maalille, emme saa irtokiekkoja, emme tee niitä pieniä asioita, joita maalinteko vaatii.

– Meidän on löydettävä keinot voittaa pelejä. Meidän on pitäydyttävä pelisuunnitelmassa, emme voi antaa tuollaisia vastahyökkäyksiä ja kaikkien on sitouduttava siihen. Meidän on oltava paljon epätoivoisempia, kun meillä on maalipaikka. Meillä on paljon laukauksia, mutta emme tee maaleja irtokiekoista, emmekä ohjauksista. Se ei ole tarpeeksi hyvä, Grönborg sanoo.

Tapparalla on seuraava tilaisuus kääntää kurssinsa perjantaina, jolloin se kohtaa Kiekko-Espoon Nokia Arenalla.