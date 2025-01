Rikard Grönborgin tempaukset varastaneet huomion – Tapparan tilastoissa hämmentävä yhtäläisyys viime kauteen

Hallitsevan Suomen mestarin Tapparan alakuloinen jakso muistuttaa MTV Urheilun asiantuntijaa Karri Kiveä vuoden takaisesta suvantovaiheesta.

Tappara on hävinnyt neljä edellistä otteluaan tylyllä maalierolla 5–21. Kehno jakso on kuitenkin pidempää jatkumoa, sillä 11 edellisen ottelun otannalla 12 pistettä saavuttanut joukkue on HIFK:n ja SaiPan ohella ollut koko sarjan kuntopuntarin häntäpäässä.

Huomion ovat kuitenkin varastaneet päävalmentaja Rikard Grönborgin äkäiset palautteet varsinkin tuomaristoa kohtaan. Ruotsalaisvalmentajalla on tuntunut keittävän yli illasta toiseen, mihin myös SM-liiga on kiinnittänyt huomiota.

– Grönborg käy nyt niin kuumana ja tuntuu, että hän jotenkin käy yksinkertaisesti ylikierroksilla, kun joka pelissä on tuomarit kohteena tai joku muu, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi sanoo.

– Joskushan se on myös valmentajan keino viedä itseensä huomio joukkueen pelaamisesta, mutta eihän heidän pelinsäkään käy tällä hetkellä, Kivi lisää.

Grönborg sai viime kaudella osakseen paljon kritiikkiä, mutta lopulta hän onnistui kovien paineiden keskellä viemään Tapparan jälleen Suomen mestariksi.

Kivi muistuttaa, että myös viime vuonna Tappara kävi keskellä kautta todella syvällä. Tuolloin joukkue voitti – niin ikään joulu-tammikuussa 11 peräkkäisestä ottelustaan vain kaksi, mikä vastaa tismalleen Tapparan tämänhetkistä saldoa.

– Nyt on vähän samat ajat. On kiva nähdä, miten he tästä reagoivat jatkossa, Kivi toteaa.

– Kokoonpano on elänyt, ja Tapparassa on nyt vähän rauhatonta kaikilla mittareilla. Oikeastaan se kuvastaa heidän pelillistä ja kaikennäköistä, mitä ulospäin tulee, koska yleensä seesteisyys on se sana, joka Tapparaan on lisätty. Nyt se on aika rauhaton joukko.