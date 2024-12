Tämä on nähtävä: Rikard Grönborg raivona Liigan tuomareista – vetosi outoon käytökseen: "Uskomatonta!"

Tapparan päävalmentaja Rikard Grönborg avautui Liigan tuomaritoiminnasta lauantain HPK-ottelun jälkeen.

Jo ottelun aikana televisiokuviin ikuistettiin se, miten Grönborg kävi hyvin tulisen keskustelun HPK-pelin toisen päätuomarin Petri Lindqvistin kanssa.

Taiston jälkeen Grönborg antoi palaa.

– En olisi voinut ikinä uskoa, että tuomareilla voisi olla tällä tasolla näin iso vaikutus ottelun kulkuun, mitä tänään oli, Grönborg aloitti.

– Hyvityksiä, paineen alla murtumisia… ihan jo se, miten he käyttäytyvät minua kohtaan.

– Kun he menivät HPK:n vaihtopenkille, he kävivät viiden minuutin keskustelun jostain painiväännöstä ottelun sisällä. Sitten kun halusin saada selvyyden johonkin tilanteeseen, niin he vain huutavat ja kirkuvat minun suuntaani. Ja heti tulee varoituksia.

– He eivät kohtele minua niin, kuten pitäisi, Grönborg puhisi, jatkaen painokkaasti perään:

– Uskomatonta!

Grönborg pohjusti perään sitä, millaisista tilanteista hän menetti hermonsa. Grönborgin mukaan tuomarit vetivät sellaista linjaa, mitä hän ei halua missään nimessä nähdä Liigassa. Tähän perään hän vetosi siihen, ettei hän voinut edes käydä keskustelua tapahtuneesta.

– He vain heti viheltävät pilliinsä ja käyttäytyvät erittäin epäkunnioittavalla tavalla. Tuo saa minut hyvin vihaiseksi, Grönborg murisi.

Jutun yläreunan videolla Grönborgin avautuminen ja HPK–Tappara-ottelun lehdistötilaisuus.