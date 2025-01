Rikard Grönborgin käytös päätyi Liigan syyniin

Tapparan päävalmentajan Rikard Grönborgin tuorein purkaus päätyi Liigan syyniin.

Grönborg kävi kuumana viime lauantaina (28.12) pelatun Ässät–Tappara-ottelun jälkeen. Satakunnan Kansa kertoi verkkosivuillaan siitä, miten Grönborg oli äitynyt ripittämään erotuomarivalmentaja Sami Seppälää ennen lehdistötilaisuuden alkua. Ripitys jatkui myös tilaisuuden jälkeen.

MTV Urheilun tietojen mukaan tapauksesta tehtiin raportti Liigan suuntaan.

– Olemme ottaneet raportin vastaan. Olen käynyt asian henkilökohtaisesti lävitse sekä Grönborgin että erotuomarivalmentajan kanssa. Meillä on hyvä ymmärrys siitä, mitä Porissa on tapahtunut, Liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen sanoo MTV Urheilulle.

Liiga ei langeta Grönborgille tai Tapparalle jälkiseuraamuksia tapahtuneesta.

Tappara ei halunnut kommentoida Porin tapausta MTV Urheilulle.

Grönborgin tulinen käytös on ollut aiemminkin pinnalla. Tapparan ruotsalaisvalmentaja otti joulukuun alussa pelatun HPK-pelin jälkeen hyvin suorasanaisesti kantaa Liigan erotuomaritoimintaan.

– En olisi voinut ikinä uskoa, että tuomareilla voisi olla tällä tasolla näin iso vaikutus ottelun kulkuun, mitä nyt oli. Hyvityksiä, paineen alla murtumisia… ihan jo se, miten he käyttäytyvät minua kohtaan. Kun he menivät HPK:n vaihtopenkille, he kävivät viiden minuutin keskustelun jostain painiväännöstä ottelun sisällä. Sitten kun halusin saada selvyyden johonkin tilanteeseen, he vain huusivat ja kirkuivat minun suuntaani. Ja heti tuli varoituksia. He eivät kohtele minua niin, kuten pitäisi. Uskomatonta, Grönborg puhisi.

2:47

Video: HPK–Tappara-ottelun lehdistötilaisuus

Grönborg hermostui viime kaudella Tappara–HIFK-ottelun jälkeen Liigan erotuomarijohtajalle Jyri Rönnille. Grönborg sai tuolloin Liigan kurinpidolta 10 000 euron sakon epäurheilijamaisen käytöksen takia.