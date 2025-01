SM-liigan ihmemies ylsi harvinaiseen temppuun – vastustajalta hehkutusta: "Koko ajan varpaillaan"

SM-liigassa puolustajien yhden kauden piste-ennätystä jahtaava Sportin Atro Leppänen rikkoi 50 tehopisteen rajan HPK-ottelussa. HPK:n päävalmentaja Mikko Manner yltyi ylisanoihin kuvaillessaan Leppästä.

Leppänen laukoi Sportin 1–0-johtoon keskiviikon HPK-ottelun toisessa erässä. Vaihdosta kentälle hypännyt Leppänen sai kiekon Niklas Ylitalolta, eikä aikaillut. Tulinen lyöntilaukaus siniviivalta painui maaliin ohi Kim Saarisen.

Voit katsoa osuman pääkuvan paikalla olevalta videolta.

Sport kaivoi ottelusta lopulta 3–2-jatkoaikavoiton, kun Theodor Johnson osui.

Ennätys lähestyy

Maalinsa myötä Leppäsen pisteet kirjataan kauden 45 ottelussa nyt 16+34=50.

50 pisteen rajapyykkiin yltäminen on SM-liigassa tuiki harvinainen temppu.

Edellisen kerran temppu nähtiin SM-liigassa kaudella 2018–2019, kun Oliwer Kaski nakutti tehot 19+32=51. Kasken ja Leppäsen lisäksi 2000-luvulla 50 pisteeseen on yltänyt vain kanadalaispuolustaja Cory Murphy (13+27) kaudella 2006–2007.

Kaikkiaan rajapyykin rikkoneita puolustajia on SM-liigassa pelannut kahdeksan.

Leppänen maalillaan vain kolmen pisteen päähän Pekka Rautakallion kaudella 1978–1979 tekemästä nykyisestä puolustajien piste-ennätyksestä 25+28=53.

Sportilla on HPK-ottelun jälkeen pelaamatta vielä 15 kamppailua runkosarjassa, joten ennätyksen syntyminen vaikuttaa hyvin todennäköistä.

Leppäsen huima meno sai jopa vastustajajoukkue HPK:n päävalmentajan Mikko Mannerin yltymään kehuihin ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

– Ei voi kuin ihailla tuota Atron menoa, kuinka kevytjalkainen hän on. Jotenkin tuntuu, että hän lentää niillä luistimilla, ja koko ajan pitää olla varpaillaan, että mistä se singahtaa johonkin väliin, Manner sanoi.

– Hieno katsoa, että on tuollaisen vireen löytänyt, ja varmasti valmennuksella on osa syy siinä, että on hyvässä vireessä, Manner jakoi kiitosta myös vieressä seisseen Sport-päävalmentaja Juuso Hahlin suuntaan.