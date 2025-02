Jestas sentään, mitkä pinnat! Nelosketjun hyökkääjä häkeltyi huimasta tehoillastaan – "Tällainen pöljä päivä"

KooKoon hyökkääjä Ossi-Petteri Jaakola vietti viiden pisteen iltaa, kun KooKoo kellisti Lukon maalein 8–3.

22-vuotias Jaakola oli kaukalossa täysin pitelemätön. Jaakolan tähdittämä nelosketju oli vahvasti kääntämässä ottelua KooKoolle toisessa erässä.

Jaakola oli alustamassa joukkueensa 2–2- ja 3–2-maaleja sekä vastasi itse 4–2-johtomaalista. Päätöserässä Jaakola osui vielä toistamiseen ja teki esityön Petter Emanuelssonin maaliin.

Lopputuloksena huikea viiden (2+3) tehopisteen iltapuhde. Jaakolan huimaa suoritusta korostaa se, että hän sai ottelussa KooKoon pelaajista toiseksi vähiten peliaikaa (11:55).

Jaakola häkeltyi itsekin suorituksestaan.

– Viime kaudella oli kerran (viiden pisteen ilta, Mestiksessä), mutta ei näitä ihan hirveän usein kyllä tule. Vähän tällainen pöljäpäivä, Jaakola toteaa haastattelussa.

Jaakola on pelannut tällä kaudella nyt 25 ottelua SM-liigassa tehoin 7+4=11. Jaakola myöntää, että kilpailu kovavireisen KooKoon pelipaikoista on kovaa.

– Meillä on 15 kovaa hyökkääjää ja kaikki terveenä. Kyllä siinä on kova kilpailu, ja se vie eteenpäin. On hienoa, että löytyy tuollainen kilpailu joukkueen sisältä. Näinhän se pitää suorittaa, jos haluaa pelata, Jaakola virnistää.