SM-liigalta tyrmäyksen saanut TUTO ryhtyy vastatoimiin

– Kysymyksessä ei ole paremmuuskilpailu, kun meillä on lisenssijärjestelmä, vaan kysymys on siitä, ketkä kaikki menevät riman yli. Minua ihmetyttää, jos me oltiin 17:sta ainoa, joka ei mennyt riman yli noitten korjausten jälkeenkin. Tullaan varmasti selvittämään sekin ihan pussin pohja myöten, näinkö oikeasti on.