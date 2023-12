Petteri Sihvoselta painava huomio SM-liigan isosta päätöksestä – hylätty seura teki valtavan palveluksen

– Kiekko-Espoo on selvästi kehittänyt systemaattisesti toimintaansa pitkällä aikavälillä pystyäkseen tulevaisuudessa pelaamaan Liigassa. Lisenssihakemus oli erittäin ammattimaisesti laadittu ja hakemus täytti kaikki lisenssikriteerit, lisenssikomitean puheenjohtaja Jaakko Luumi sanoo.

– Espoossa on tehty pitkään kovaa työtä tämän eteen. Vaikka Hiltunen yritti kesällä vitkutella vastaan, niin he saivat silti tämän hankkeen perille. Nyt tietenkin puitavaksi päätyy se, että miten liigaosakkeen hinta vaikuttaa tähän kaikkeen, Sihvonen toteaa.

TUTOlle kylmää kättä, mutta arvostusta

– Hyvä, että TUTO vie tämän asian eteenpäin. Kyllähän tuo osoittaa sen, että luotto Liigaan on mennyt ihan totaalisesti, näiden asioiden käsittelyn suhteen. Se taas johtuu jatkuvasta suhmuroinnista ja siitä, että sieltä tulee milloin mitäkin päätöksiä. Nyt hylkäyksen perusteet tarkistetaan, Sihvonen kommentoi.

TUTO on ollut hyvin avoin koko liigahakemusprosessin aikana. Seura ilmoitti tänään jatkavansa samalla linjalla myös jatkossa.

– TUTO on tehnyt tässä asiassa todella tärkeää työtä koko Suomi-kiekon eteen. He ovat pitäneet huolta siitä, että nyt otetaan askel avoimuuteen päin, kun Liiga ei itse kykene siihen. On selvää, että mediassa pitää avata se, miksi esimerkiksi Kiekko-Espoon tietä hiekoitettiin ja miksi Jokerit tippui tässä prosessissa ihan kokonaan sivuun. Asiat ovat vielä pahasti kesken, Sihvonen painottaa.