Uusi Liiga-kausi käyntiin todellisella herkkupalalla – otteluohjelma julki

Runkosarja päättyy reilun kuuden kuukauden rypistyksen jälkeen 15. maaliskuuta täyteen kahdeksan ottelun kierrokseen. Kiekko-Espoon nousun myötä Liigan joukkuemäärä on kasvanut 16:een, ja samalla runkosarjaotteluiden määrä kasvaa 30:llä. Kaikki joukkueet pelaavat runkosarjassa yhä tuttuun tapaan 60 ottelua.

– Kiekko-Espoon liittyessä mukaan sarjaan on helppo todeta, että edessä on ihan poikkeuksellisen mielenkiintoinen kausi – joka myös on Liigalle virallinen juhlavuosi, sillä keväällä 2025 täyteen tulee 50 vuotta SM-liigan perustamisesta, Liigan toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen sanoi tiedotteessa.