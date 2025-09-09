Urheilu
Liiga-sivujen kansikuva
Liiga
Etusivu
Joukkueet
Otteluohjelma
Sarjataulukko

SM-liigalehdistötilaisuudessa hellyttävä Raipe-yksityiskohta

6:04imgKatso hellyttävä yksityiskohta ja SaiPan ja KalPan välisen ottelun lehdistötilaisuus videolta.
Julkaistu 09.09.2025 22:30
Toimittajan kuva

Feliks Heikkinen

feliks.heikkinen@mtv.fi

@feliksheikkinen

Viime kauden SM-liigafinalistit SaiPa ja KalPa ottivat yhteen kauden avauskierroksella Lappeenrannassa. Ottelun jälkeen lehdistötilaisuudessa nähtiin hellyttävä yksityiskohta, jossa lähetettiin omat terveiset SaiPa-luotsi Raimo Helmiselle.

Lue myös: SM-liigassa heti jättiyllätys

Lue myös: KalPan "supervahvistus" teki ristialttiin tempun – Juhamatti Aaltonen letkautti huvittavalla tavalla

Itse ottelussa maaleja tehtailtiin melkein vuorotahtiin, kunnes lopulta Lasse Lappalainen iski voitto-osuman jatkoajalla ja toi KalPalle kaksi pistettä. Ottelun jälkeen lehdistötilaisuudessa SaiPan päävalmentajan Raimo Helmisen eteen oli asetettu puinen kyltti.

– Raipe is best, I <3 Raipe, t: Antti ja Anton, luki kyltissä.

Katso hellyttävä yksityiskohta sekä SaiPan ja KalPan välisen ottelun lehdistötilaisuus pääkuvan videolta. Alla ottelun maalikooste.

6:40img

Lisää aiheesta:

Raimo Helmiseltä taas sytykettä somekansalle – viekas hymy päälleRaimo Helmiseltä lämmin ele liigapelin jälkeen – vastustajavalmentajalta hilpeä kuittiSM-liigan sensaatiotarinalle jatkoa – Raimo Helminen huokaisi draamakäänteestä: "Onneks ny näi"Raimo Helmiseltä tyhjentävä tokaisu – vastustajan pokka pettiTuomas Kiiskinen loukkaantui ikävästi KalPan liiga-avauksessa – lähti sairaalaan, tästä oli kyseOho! SaiPa hurjassa iskussa valmentajavaihdoksen jälkeen – Kärpät pistettiin polvilleen, Lauri Marjamäki raivoissaan
LiigaRaimo HelminenSaiPaJääkiekkoUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Liiga