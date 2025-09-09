SM-liigalehdistötilaisuudessa hellyttävä Raipe-yksityiskohta

Viime kauden SM-liigafinalistit SaiPa ja KalPa ottivat yhteen kauden avauskierroksella Lappeenrannassa. Ottelun jälkeen lehdistötilaisuudessa nähtiin hellyttävä yksityiskohta, jossa lähetettiin omat terveiset SaiPa-luotsi Raimo Helmiselle.
Itse ottelussa maaleja tehtailtiin melkein vuorotahtiin, kunnes lopulta Lasse Lappalainen iski voitto-osuman jatkoajalla ja toi KalPalle kaksi pistettä. Ottelun jälkeen lehdistötilaisuudessa SaiPan päävalmentajan Raimo Helmisen eteen oli asetettu puinen kyltti.
– Raipe is best, I <3 Raipe, t: Antti ja Anton, luki kyltissä.
Katso hellyttävä yksityiskohta sekä SaiPan ja KalPan välisen ottelun lehdistötilaisuus pääkuvan videolta. Alla ottelun maalikooste.
