Raimo Helmisen luotsaama SaiPa koki keskiviikon liigakierroksella tappion, kun Kiekko-Espoo kaatoi sen lukemin 4–2. Ottelun jälkeen SaiPan päävalmentaja Helmiselle heitettiin opiskeluun ja oppimiseen liittyvä kysymys.
SaiPa joutui heti keskiviikon taiston alkuhetkillä vaikean rakoon, kun Kiekko-Espoo siirtyi Cameron Hillisin ja Kasper Kulonummen osumilla 2–0-johtoon. Maxime Fortier kavensi, mutta Kristian Näkyvä kasvatti isäntien johtoa kolmannen erän alkuhetkillä.
Kiekko-Espoo oli lopulta parempi lukemin 4–2.
Ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa molempien joukkueiden päävalmentajilta eli SaiPan Raimo Helmiseltä ja Kiekko-Espoon Jyrki Aholta kysyttiin, että mitä nykypäivän jääkiekossa pitää pelaajana osata, jotta pystyy menestymään.
Tässä vaiheessa Helmisen suupieliin kääntyi viekas hymy.
– Aika paljon on sellaisia asioita. Ainakin luistella tarvis osata, Helminen täräytti, mikä nauratti vieressä ollutta Kiekko-Espoon päävalmentajaa Ahoa.
