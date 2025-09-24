Raimo Helmisen luotsaama SaiPa koki keskiviikon liigakierroksella tappion, kun Kiekko-Espoo kaatoi sen lukemin 4–2. Ottelun jälkeen SaiPan päävalmentaja Helmiselle heitettiin opiskeluun ja oppimiseen liittyvä kysymys.

SaiPa joutui heti keskiviikon taiston alkuhetkillä vaikean rakoon, kun Kiekko-Espoo siirtyi Cameron Hillisin ja Kasper Kulonummen osumilla 2–0-johtoon. Maxime Fortier kavensi, mutta Kristian Näkyvä kasvatti isäntien johtoa kolmannen erän alkuhetkillä.

Kiekko-Espoo oli lopulta parempi lukemin 4–2.

Ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa molempien joukkueiden päävalmentajilta eli SaiPan Raimo Helmiseltä ja Kiekko-Espoon Jyrki Aholta kysyttiin, että mitä nykypäivän jääkiekossa pitää pelaajana osata, jotta pystyy menestymään.

Tässä vaiheessa Helmisen suupieliin kääntyi viekas hymy.

– Aika paljon on sellaisia asioita. Ainakin luistella tarvis osata, Helminen täräytti, mikä nauratti vieressä ollutta Kiekko-Espoon päävalmentajaa Ahoa.

