KalPan "supervahvistus" teki ristialttiin tempun – Juhamatti Aaltonen letkautti huvittavalla tavalla

Hallitsevan Suomen mestarin KalPan riveissä nähdään tänään uusia liigakasvoja, joista mielenkiinto kohdistuu muun muassa jenkkihyökkääjä Cade Borchardtiin.

Borchardt, 27, takoi kahdella edelliskaudella kovaa jälkeä ECHL-sarjassa. Hän nakutti tuoreimmalla sesongilla 58 runkosarjaottelussa peräti 40 maalia ja 71 tehopistettä Kansas City Mavericksin riveissä.

Tämän jälkeen hän hyppäsi Kuopioon, missä hän viilettää nyt vanhan tutkaparinsa, Patrick Curryn rinnalla. Oletusarvo on se, että Curry ja Borchardt takovat kaksikkona kovaa jälkeä myös Suomen kiekkojäillä.

Borchardt oli näkyvästi esillä heti liigadebyyttinsä avauserässä ottelussa SaiPaa vastaan. Borchardt napautti KalPan 1–1-tasoitusmaalin rystysivalluksellaan. Erän loppuvaiheilla hän oli mukana alustamassa Aleksi Klemetin johto-osumaa.

Eikä siinä vielä kaikki. Borchardt meinasi saada myös ulosajon, kun hän täräytti poikittaisella mailalla SaiPan hyökkääjää Juuso Heikkilää ylävartalon alueelle.

Tilanne tarkistettiin videolta. Borchardt selvisi kuin selvisi pelkällä kahden minuutin rangaistuksella, kun ottelun päätuomarit ja Liigan tilannehuone tulkitsivat, että jenkkihyökkääjän poikittainen maila osui Heikkilää rintaan, eikä naamaan.

2:06 Nyt oli jo ulosajo lähellä – Cade Borchardtin liigadebyytti meinasi päättyä karulla tavalla

MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltonen tarttui kiinni KalPa-hankinnan terävään liigadebyyttiin.

– Ihan hyvä ensimmäinen erä. Borchardt hat-trick (hattutemppu), maali, syöttö ja yksi poikkari, Aaltonen letkautti ja nauratti MTV Urheilun liigastudion muita jäseniä.

Aaltonen viittasi vanhaan kunnon Gordie Howen hattutemppuun, johon vaaditaan yksi maali, yksi syöttö ja yksi tappelu.

SaiPan ja KalPan ottelu oli kahden erän jälkeen lukemissa 2–2.