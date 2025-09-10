Raimo Helminen ajettiin epämukavuusalueelleen – vastaus räjäytti pankin

Raimo Helminen on aina ollut hieman vastahakoinen hänelle suotujen kunnianosoitusten edessä. Tämä nähtiin myös SM-liigan kauden avanneen SaiPa–KalPa-ottelun jälkeen.

KalPa haki Lappeenrannasta 4–3-jatkoaikavoiton viime kevään finalistien kohtaamisessa tiistaina. Ottelun lehdistötilaisuuden päätteeksi palattiin kotijoukkue SaiPan ja sen päävalmentajan Raimo Helmisen saavutuksiin viime kaudelta. Helminen sai nappisesongista myös henkilökohtaisia tunnustuksia, joita lueteltiin pressissä jonkinlaisen reaktion toivossa.

KalPan päävalmentajalla Sami Tervosella oli naurussa pitelemistä Helmisen vastauksen jälkeen.

– Nyt täytyis keskittyä tähän uuteen (kauteen). Tässä ois vähän niinku hommaa, Helminen totesi.

Kun pressin vetäjä mainitsi vielä yhden "Raipe"-kunnianosoituksen, Helmisen reaktio oli taas timanttinen. Katso hauska hetki yllä olevalta videolta.