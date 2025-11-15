Kristian Kuuselasta tulee tänään Tapparan historian kahdeksas pelaaja, jonka pelinumero jäädytetään. Takavuosien mestaripelaaja odottaa jännittyneenä tunteikasta tilaisuutta ja paljastaa myös tavoitteensa valmennusuralleen.
Tampereen Tappara nostaa Kristian Kuuselan pelipaidan tänään lauantaina Nokia Arenan kattoon ja jäädyttää ex-suurhyökkääjänsä numeron 71. Tilaisuus järjestetään kello 17 käynnistyvän Pelicans-ottelun yhteydessä.
Seinäjoelta kotoisin oleva Kuusela, 42, voitti neljä viidestä Suomen mestaruudestaan Tapparassa, jota hän edusti aikuisurallaan 10 kauden ajan. Tilille tamperelaisseurassa tuli myös jääkiekon Mestarien liigan eli CHL:n mestaruus. Kapteenin C-kirjainta Kuusela kantoi Tapparassa rinnassaan kausilla 2018–20.
Kuuselan paita nousee kovien nimien rinnalle. Ennestään Tappara on jäädyttänyt pelinumerot Kalevi Nummiselta (#2), Pekka Marjamäeltä (#3), Timo Jutilalta (#7), Janne Ojaselta (#8), Timo Sudelta (#10), Erkki Lehtoselta (#12) ja Jukka Peltolalta (#81).
Vaikka Kuusela saavutti urallaan suuria ja on muun muassa Suomen pääsarjan kaikkien aikojen pistepörssissä neljäntenä 1 107 runkosarjamatsiin iskeminsä tehoin 280+458=738, määrätietoinen ja päättäväinen ex-hyökkääjä kertoo, että paidanjäädytys ei ollut koskaan uran aikana tavoite.