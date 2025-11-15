



Urheilu Liiga Etusivu Joukkueet Otteluohjelma Pistepörssi Sarjataulukko SM-liigalegendan paita nousee tänään hallin kattoon – "Tosi yllätyksenä tuli" 9:00 Huippukiekkoilija Kristian Kuuselan pelinumero Nokia Arenan kattoon – mitä elämän sisällöksi uran loputtua? Julkaistu 15.11.2025 07:20 Tuomas Hämäläinen tuomas.hamalainen@mtv.fi TuoHamalainen Kristian Kuuselasta tulee tänään Tapparan historian kahdeksas pelaaja, jonka pelinumero jäädytetään. Takavuosien mestaripelaaja odottaa jännittyneenä tunteikasta tilaisuutta ja paljastaa myös tavoitteensa valmennusuralleen. Tampereen Tappara nostaa Kristian Kuuselan pelipaidan tänään lauantaina Nokia Arenan kattoon ja jäädyttää ex-suurhyökkääjänsä numeron 71. Tilaisuus järjestetään kello 17 käynnistyvän Pelicans-ottelun yhteydessä. Seinäjoelta kotoisin oleva Kuusela, 42, voitti neljä viidestä Suomen mestaruudestaan Tapparassa, jota hän edusti aikuisurallaan 10 kauden ajan. Tilille tamperelaisseurassa tuli myös jääkiekon Mestarien liigan eli CHL:n mestaruus. Kapteenin C-kirjainta Kuusela kantoi Tapparassa rinnassaan kausilla 2018–20. Kuuselan paita nousee kovien nimien rinnalle. Ennestään Tappara on jäädyttänyt pelinumerot Kalevi Nummiselta (#2), Pekka Marjamäeltä (#3), Timo Jutilalta (#7), Janne Ojaselta (#8), Timo Sudelta (#10), Erkki Lehtoselta (#12) ja Jukka Peltolalta (#81). Vaikka Kuusela saavutti urallaan suuria ja on muun muassa Suomen pääsarjan kaikkien aikojen pistepörssissä neljäntenä 1 107 runkosarjamatsiin iskeminsä tehoin 280+458=738, määrätietoinen ja päättäväinen ex-hyökkääjä kertoo, että paidanjäädytys ei ollut koskaan uran aikana tavoite.





Kuusela avaa miettineensä vuonna 2023 päättyneen uransa jälkeen muutaman kerran, voisiko moinen kunnia olla mahdollinen ja olisiko hän jättänyt niin suuren jäljen. Syyskuussa Tappara julkisti, että Kuuselan pelinumero jäädytetään.

– Tosi yllätyksenä se minulle tuli. Olen iloinen ja onnellinen, että tuli, hän sanoo.

Tavoite valmennustiimissä SM-liigassa

Kristian Kuusela voitti pelaajauransa päätöskaudella 2022–23 myös CHL:n mestaruuden. Hän ei nosta uraltaan joltain kaudelta yhtä yksittäistä joukkuetta yli muiden, vaan sanoo, että mestaruuden voittaessa on yleensä ollut paras tiimi.

Vuoden 2019 maailmanmestari on otettu siitä, että hänen on nähty jättäneen Tapparaan merkittävän jäljen. Paidanjäädytys on liikuttanut ihmisiä, ja SM-liigalegenda on saanut onnitteluviestejä ilahduttavan paljon paitsi Tapparan ihmisiltä myös muualta kiekko-Suomesta.

– Minulle tulee sellainen fiilis, että olen tehnyt jotain hyvin ja jättänyt ihmisiin jonkin sellaisen muistijäljen, että he ovat iloisia ja onnellisia minun puolestani.

Kuusela pelasi urallaan SM-liigaa myös Porin Ässissä, Oulun Kärpissä, jossa tuli ensimmäinen SM-kulta, ja Espoon Bluesissa. Ruotsissa hän voitti mestaruuden Modossa ja KHL:ää hän pelasi Amur Habarovskissa.

– Jokaisesta paikkakunnasta on jäänyt joku hyvä muistijälki ja hyvä tarina, joku tapahtuma, joka on auttanut minua urallani.

Nykyään mies toimii valmentajana. Viime kaudella Kuusela apuvalmensi Tapparan U16-ikäluokan SM-sarjajoukkuetta ja tällä kaudella hän apuluotsaa seuran U20-SM-sarjanippua.

– Peliurallakin olin tavoitteellinen ja kunnianhimoinen, niin kyllä minä haluaisin, että jollain aikajänteellä olisin liigajoukkueen valmennustiimissä. Sitä minä tavoittelen.

Paidanjäädytystä Kuusela odottaa ylpeänä, ja jännityskin on noussut pintaan.

– Kun puhetta on kirjoittanut ja miettinyt taaksepäin, mieleen on tullut hienoja asioita. Tunteikas tilaisuus tulee varmasti olemaan itselleni. Kun miettii sitä, miksi siellä ollaan ja minkä takia se järjestetään, tulee tosi hyviä fiiliksiä.

Kristian Kuusela oli myös Viiden jälkeen -ohjelman haastateltavana. Kuuntele ylälaidan videolta erillinen haastattelu, jossa hän kertoo, miten hänen ajatuksensa valmentamisesta muuttui ja mitä hän on ymmärtänyt. Kuusela pohtii myös pelaajauransa suurinta vahvuutta.

1:57 Näin Tapparan joukkue ja Nokia Arenan yleisö reagoivat syyskuussa, kun tamperelaisseura julkisti, että Kristian Kuuselan pelinumero jäädytetään.