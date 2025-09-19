Tappara julkaisi ison uutisen perjantain Hockey Night -ottelun yhteydessä.

Tappara paljasti, että se nostaa Kristian Kuuselan pelipaidan Nokia Arenan kattoon ja jäädyttää hänen käyttämänsä numeron 71.

Kuuselan paidanjäädytysseremonia järjestetään 15. marraskuuta kotiottelussa Pelicansia vastaan.

Tapparan ilmoitus aiheutti riemukkaita reaktioita kirvesrintojen vaihtoaition puolella. Muun muassa Tappara-kapteeni Otto Rauhala reagoi uutiseen hyvinkin tunteikkaalla tavalla.

Jutun yläreunan videolla kuvaa Tapparan Kuusela-ilmoituksesta.

Kuusela, 42, edusti Tapparaa yhteensä kymmenellä kaudella. Hän voitti kirvesrintojen kanssa neljä Suomen mestaruutta. Hän toimi myös seuran kapteenina (2018–20).

Kuusela lopetti pelaajauransa kevääseen 2023.

Kuusela on kahdeksas pelaaja, jonka pelipaidan Tappara jäädyttää. Aiemmin samainen kunnianosoitus on tehty Kalevi Nummiselle (#2), Pekka Marjamäelle (#3), Timo Jutilalle (#7), Janne Ojaselle (#8), Timo Sudelle (#10), Erkki Lehtoselle (#12) ja Jukka Peltolalle (#81).

Tappara kohtaa perjantaina kotonaan KalPan. Se johti taistoa avauserän jälkeen 2–1. Tapparan maaleista vastasivat Aapeli Räsänen ja Joachim Blichfeld. KalPan johtomaali merkattiin Jaakko Rissaselle.