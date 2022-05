SM-liigakonkari juhlaputkessa vaikean alkukauden jälkeen – kertoo nyt, miksi tiet erosivat Olli Jokisen kanssa

Jani Tuppuraisen urheilukunto on kivenkova, mutta juhlintakunto on ollut viime aikoina koetuksella.

– Nyt on juhlittu tarpeeksi. En tosin ollut itse mukana ihan joka päivä, mutta mukava oli seurata vierestä nuorempien juhlahumua ja nautiskelua, Jyväskylän kodissaan majaileva Tuppurainen sanoo puhelimessa.

– Kyllä ranskalaiset osaavat juhlia, ja kulttuuri on muutenkin vähän rennompaa kuin Suomessa. Ei siellä turhista stressata.

”Tämä kuuluu bisnekseen”

Mikkelin Jukurit julkaisi viime vuonna ison uutisen, kun se kertoi Tuppuraisen ja Jarkko Immosen liittymisestä joukkueeseen. He toisivat tarvittavaa kokemusta ja uskottavuutta Olli Jokisen luotsaamaan ryhmään.

– Huomasin heti, että siellä ollaan asian ytimessä. Uskon, että Jukureilla ja Jokisella on edessä hyvä tulevaisuus.

”Alkuun tuli vähän sohittua”

Tuppurainen on pelannut 17 kauden aikana 802 SM-liigan runkosarjan ottelua, mutta ulkomaiden sarjoista hänellä on vain vähän kokemusta: nuorena NAHL:ää Chicagossa, puoli kautta Ruotsin Färjestadissa ja yksi kausi KHL:n Donbassissa.

Ranskan Ligue Magnus ei ole Suomen tai Ruotsin pääsarjojen tasoinen, mutta Tuppuraisen mukaan sielläkin varsinkin kärki on kova. Grenoble sai etua neljästä vahvasta kentästään, kun heikommilla joukkueilla on vain pari laatukenttää.

– Eron huomasi varsinkin kotipeleissämme heikompia vastaan. Jos takana oli pitkä matkustaminen, he eivät jaksaneet loppuun asti. Meillä oli onneksi mahdollisuus yöpyä hotellissa vierasreissuilla.

– Suomessa olin tottunut, että palavereihin tullaan ajoissa. Siellä porukka valui paikalle vähän myöhässä. Me suomalaiset ihmettelimme, että mitä tässä tapahtuu.

Yleisölle kehut, tuomareille kritiikkiä

– He tekevät hallaa maajoukkuepelaajille, kun kansainvälisissä peleissä linja onkin eri.

Pelaaminen kiehtoo edelleen

Tuppurainen on SM-liigan tervaskantoja, joka on jaksanut pitää itsestään hyvää huolta kaikki kovat vuodet.

Tuppuraisen viime viikot ovat menneet aikamoisessa hulinassa, mutta taustalla on pyörinyt ajatuksia mahdollisesta uran jatkamisesta. Hän pelaisi mielellään toisenkin kauden Grenoblessa, mutta keskusteluja ei ole vielä aloitettu.

– Katsotaan nyt tässä rauhassa kropan kuntoakin. Pelaaminen on kuitenkin edelleen hiton hauskaa. Se tässä edelleen kiehtoo, ei mikään muu.

– Se on kuitenkin varma, että mitä tahansa alan tehdä, se tehdään täysillä. En lähde minnekään poukkoilemaan.

Se on helppo uskoa. Aina kun hän on luistimennauhat sitonut, on katse ollut terävä ja tavoite kirkas.