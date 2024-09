SM-liigaan hätkähdyttävä muutos – pelaajat huolissaan: "Joku järki pitää saada"

Linjaa on testattu kesän harjoituspeleissä. Kokemukset ovat olleet…

– Jotenkin on tuntunut siltä, että meidän harjoituspeleissämme on vedetty todella ylikorostuneella linjalla. Toki ymmärrän sen, kun viesti halutaan viedä läpi, että mitä saa tehdä ja mitä ei. Mutta jos peli on vain pelkkää yli- ja alivoimaa, niin sitten peli kärsii, JYPin kapteeni Teemu Eronen pohtii huolen kera.