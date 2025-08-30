Skottiveljekset soutivat Tyynenmeren yli – näin kauan huimaan 14 000 kilometrin reissuun paloi

0:47imgUroteon tehneitä veljeksiä odotti Australian Cairnsissa hurraava väkijoukko.
Julkaistu 20 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Mikael Mikkonen

mikael.mikkonen@mtv.fi

Kolmikon otti vastaan hurraava väkijoukko.

Kolme skotlantilaista veljestä sanoo soutaneensa pysähtymättä Tyynenmeren yli 140 päivässä – ja ilman ulkopuolista tukea. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.

Kolme veljestä Jamie, Ewan ja Lachlan MacLean saapuivat Australian Cairnsiin lauantaina reilun 14 000 kilometrin matkan jälkeen Perusta.

Jos suorituksen aikataulu pitää kutinsa, niin se tarkoittaa uuden ennätyksen rikkomista Tyynenmeren yli soutamisessa. Asiaa ei ole vielä vahvistettu.

Edellinen ennätys Tyynenmeren yli soutamisessa pysähtymättä ja ilman ulkopuolista tukea on venäläisen Fjodor Konyukhovin nimissä. Venäläiseltä urakkaan kului 162 päivää vuonna 2014.

– Tämä on ollut uskomatonta. On ollut todella vaikeita hetkiä ja on ollut euforisia hetkiä. Uskon tämän olevan kokemus, jota emme koskaan unohda, Jaime MacLean kommentoi Reutersille.

Veljekset kohtasivat merellä myös vaikeuksia, sillä esimerkiksi Lachlan lensi aallokon vuoksi laidan yli.

Joukkion tarkka merellä vietetty aika oli 139 päivää, viisi tuntia ja 52 minuuttia, kertoo BBC.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Suomessa Yle.

EnnätyksetAustraliaTyynimeriUlkomaat

