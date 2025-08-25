Kiinassa on pian maailman korkein silta – katso, miltä massiivinen rakennelma näyttää

1:37imgKatso, miltä kanjonin yli kulkeva silta näyttää.
Julkaistu 25.08.2025 21:57
Toimittajan kuva
Petri Tyynmaa

petri.tyynmaa@mtv.fi

Rakenteilla oleva maailman korkein silta näyttää vaikuttavalta.

Kiinan lounaisosassa Guizhoun maakunnassa sijaitsevasta Huajiang Grand Canyon -silllasta on tulossa maailman korkein silta.

Silta läpäisi kuormitustestit maanantaina. 2 890 metriä pitkä ja 625 metrin korkeuteen Beipan-joen yläpuolelle kohoava silta on tarkoitus avata liikenteelle syyskuun lopussa.

Kuormitustesteissä sillalle ajettiin hitaasti lähes sata kuorma-autoa tarkkaan määritellyille paikoille ja mitattiin rakenteiden, kuten kaapeleiden ja ripustimien, liikkeitä.

– Silta on ennennäkemätön insinöörityön saavutus, sanoo rakennusprojektia johtanut Wu Zhaoming Kiinan valtiolliselle uutistoimistolle Xinhualle.

Sillan rakentaminen aloitettiin tammikuussa 2022 ja sen pääjänne yhdistettiin aiemmin tänä vuonna.

Vuoristossa sijaitseva silta tulee Xinhuan mukaan merkittävästi helpottamaan paikallisten asukkaiden elämää. Sillan ansiosta kulkuaika kanjonin yli lyhenee kahdesta tunnista kahteen minuuttiin.

Maailman korkein silta on tällä hetkellä Ranskan Millaussa sijaitseva, 336,4 metrin korkeuteen kohoava ja vuonna 2004 valmistunut Millaun maasilta (Millau Viaduct).

Kun kiinalainen silta avataan, Millaun maasillasta tulee maailman toiseksi korkein.

AOP Millau viaductNoin 2,5 kilometriä pitkä Millaun maasilta ylittää Tarn-joen laakson eteläisessä Ranskassa./All Over Press

Lue myös:

Vanha terässilta räjäytettiin Yhdysvalloissa – joken putosi kaksi miljoonaa kiloa romua

Tältä Helsinki näyttää yli sadan metrin korkeudessa pylvään nokassa

Suomen pisimmän sillan rakennustyöt alkavat Helsingissä – vuosia kestävä projekti jyrää alleen suuret määrät parkkipaikkoja

Lisää aiheesta:

Turisti joutui keskelle äärimmäistä painajaista – tuuli tempaisi lasisillan paneelit paikoiltaan KiinassaUskomaton taidonnäyte! Kiinassa avattiin vuoret yhdistävä ihmesilta, jonka turistit ottivat heti omakseenKiinaan valmistui maailman toiseksi korkein "taivassilta" – katso, millaiset maisemat 332 metrin korkeudesta avautuvatMaailman pisin merisilta avattiin käyttöön Kiinassa – upeat ilmakuvat näyttävät massiivisen koonMaailman korkein silta avautui Kiinassa – lyhentää matka-aikaa yli kolme tuntiaKuvat: Uskaltaisitko kokeilla? Maailman pisin lasisilta kulkee huimaavassa 300 metrin korkeudessa
KiinaEnnätyksetArkkitehtuuriUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Kiina