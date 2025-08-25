Kiinassa on pian maailman korkein silta – katso, miltä massiivinen rakennelma näyttää

Rakenteilla oleva maailman korkein silta näyttää vaikuttavalta.

Kiinan lounaisosassa Guizhoun maakunnassa sijaitsevasta Huajiang Grand Canyon -silllasta on tulossa maailman korkein silta.

Silta läpäisi kuormitustestit maanantaina. 2 890 metriä pitkä ja 625 metrin korkeuteen Beipan-joen yläpuolelle kohoava silta on tarkoitus avata liikenteelle syyskuun lopussa.

Kuormitustesteissä sillalle ajettiin hitaasti lähes sata kuorma-autoa tarkkaan määritellyille paikoille ja mitattiin rakenteiden, kuten kaapeleiden ja ripustimien, liikkeitä.

– Silta on ennennäkemätön insinöörityön saavutus, sanoo rakennusprojektia johtanut Wu Zhaoming Kiinan valtiolliselle uutistoimistolle Xinhualle.

Sillan rakentaminen aloitettiin tammikuussa 2022 ja sen pääjänne yhdistettiin aiemmin tänä vuonna.

Vuoristossa sijaitseva silta tulee Xinhuan mukaan merkittävästi helpottamaan paikallisten asukkaiden elämää. Sillan ansiosta kulkuaika kanjonin yli lyhenee kahdesta tunnista kahteen minuuttiin.

Maailman korkein silta on tällä hetkellä Ranskan Millaussa sijaitseva, 336,4 metrin korkeuteen kohoava ja vuonna 2004 valmistunut Millaun maasilta (Millau Viaduct).

Kun kiinalainen silta avataan, Millaun maasillasta tulee maailman toiseksi korkein.

Noin 2,5 kilometriä pitkä Millaun maasilta ylittää Tarn-joen laakson eteläisessä Ranskassa./All Over Press