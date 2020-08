Viimeisin lento Skopjesta Turkuun saapui viime lauantaina. Seuraava on saapumassa tiistai-iltana Turun lentokentälle.

Useamman päivän viive

– Lentokentällä ei ole potilastietojärjestelmää, eli emme pysty siellä tekemään lähetteitä. Siinä mielessä tilanne on erilainen kun normaalisti. Siinä syntyy viivettä, kun meidän pitää tehdä suuri määrä lähetteitä jälkikäteen. Sen lisäksi meidän pitää myös yhdistää lähetteen ja laboratorionäytteen koodit, hän kertoo prosessista.

Määränpää määrittää mihin tartunnat kirjataan

Skopjesta Turkuun tulleilla lennoilta on matkustajia ollut muualtakin kuin Turusta. Peltoniemi toteaa, että kaikkia tartuntoja ei kirjata siis saapumispaikkaan, vaan myös muualle.

– Se riippuu hieman siitä mihin he ovat menossa. Suurimmalla osalla on kuitenkin Suomessa osoite, johon he ovat matkalla, Peltoniemi sanoo.