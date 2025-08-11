Prinsessa Mette-Maritin Marius-pojalta diplomaattipassi pois

Prinsessa Mette-Maritin pojan Marius Borg Høibyn diplomaattipassi on peruutettu kuusi kuukautta sitten.
Prinsessa Mette-Maritin pojan Marius Borg Høibyn diplomaattipassi on laitettu hyllylle. Norjalaisen Se og Hør -lehden mukaan passi peruutettiin kuusi kuukautta sitten. Asian on vahvistanut ulkoministeriö sekä Norjan hovi.
Se og Hørin mukaan heinäkuun lopussa Marius matkusti Portugaliin isäpuolensa prinssi Haakonin ja velipuolensa Sverre Magnuksen kanssa, mutta käytti reissullaan henkilökohtaista passiaan.
Aiemmin kesällä Mariusta tutkittiin 23 rikoksesta, mukaan lukien useista raiskauksista ja seksuaalisista väkivallanteoista. Norjan kuninkaallinen perhe totesi norjalaiselle tiedotusvälineelle NRK:lle antamassaan lausunnossa, että tapaus etenee oikeusjärjestelmässä ja noudattaa normaaleja menettelyjä, eikä sillä ole asiaan mitään lisättävää.
Nyt syyttäjän tehtävänä on päättää mahdollisesta syytteeseenpanosta.
Kun Marius pidätettiin ensimmäisen kerran, Se og Hør kertoi hänen käyttäneen diplomaattipassiaan väärin. Hänen sanotaan käyttäneen sitä monilla yksityisillä matkoillaan muun muassa paetakseen epämiellyttävistä tilanteista ulkomailla ollessaan myös päihtyneenä. Tämän ovat vahvistaneet lehdelle lähteet Mariuksen lähipiiristä.
Passin peruuttaminen tapahtuu sen jälkeen, kun käyttöön on otettu uudet säännöt, joiden mukaan Marius eivätkä prinsessa Märtha Louisen kolme tytärtä voi enää omistaa diplomaattipasseja.
Palatsin viestintäpäällikkö Guri Varpe kertoi Se og Hørille, että diplomaattipassiin on tällä erää oikeus kuninkaallisen perheen jäsenillä, prinssi Sverre Magnuksella, prinsessa Märtha Louisella ja prinsessa Astridilla.
Marius on Mette-Maritin poika tämän edellisestä suhteesta, eikä hänellä ole kuninkaallista arvonimeä tai titteliä.
Lähde: Se og Hør, Town & Country, NRK