Norjan kruununprinsessan Mette-Maritin pojalle Marius Borg Høibylle neljä raiskaussyytettä

Marius Borg Høibya vastaan on nostettu syytteet 32 rikoksesta.

Norjan kruununprinsessan Mette-Maritin poikaa Marius Borg Høibya, 28, vastaan on nostettu syytteet neljästä raiskauksesta, kertoi valtionsyyttäjä Sturla Henriksbø tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Raiskauksien lisäksi Høibya vastaan on nostettu syytteitä useista muistakin rikoksista, muun muassa lähisuhdeväkivallasta entistä kumppaniaan kohtaan, väkivallanteoista toista ex-kumppaniaan kohtaan sekä useiden naisten salakuvaamisesta.

Høibya uhkaa jopa kymmenen vuoden vankeusrangaistus. Yhteensä Høibya epäillään 32 rikoksesta.

– Tämä tapaus on erittäin vakava. Raiskaus ja väkivalta läheisessä parisuhteessa ovat erittäin vakavia tekoja, jotka voivat jättää pysyviä jälkiä ja tuhota ihmishenkiä, valtionsyyttäjä Henriksbø kommentoi medialle maanantaina 18. elokuuta.

Norjalaislehti VG:n mukaan Høiby on aikaisemmin myöntänyt osan rikoksista, mutta raiskaussyytteet hän on kiistänyt. Esitutkinta alkoi viime vuoden elokuussa, kun Høiby oli epäiltynä muun muassa tyttöystävänsä pahoinpitelystä.

Oikeudenkäynnin odotetaan alkavan tammikuussa ja kestävän kuusi viikkoa.

Høibyyn kohdistunut esitutkinta saatiin päätökseen kesäkuussa. Tuolloin Dagbladet uutisoi, että Høibya epäiltiin esitutkinnan perusteella 23 eri rikoksesta.

Høiby syntyi Mette-Maritin aiemmasta suhteesta ennen tämän avioliittoa kruununprinssi Haakonin kanssa. Høibylla ei ole kuninkaallista titteliä.