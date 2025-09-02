Marius Borg Høiby astelee oikeuteen helmikuussa – raskaat syytteet

Julkaistu 02.09.2025 18:35

MTV VIIHDE – STT

Norjan kruununprinsessan Mette-Maritin pojan Marius Borg Høibyn raiskausoikeudenkäynti alkaa helmikuun alussa, kertoi norjalainen oikeusistuin tiistaina. Høibyä syytetään yhteensä neljästä raiskauksesta ja liki 30 muusta rikoksesta. Häntä uhkaa jopa kymmenen vuoden tuomio.

Høiby, 28, on aiemmin myöntänyt osan rikoksista, mutta raiskaussyytteet hän on kiistänyt. Esitutkinta alkoi viime vuoden elokuussa, kun Høiby oli epäiltynä muun muassa tyttöystävänsä pahoinpitelystä.

Høiby syntyi Mette-Maritin aiemmasta suhteesta ennen tämän avioliittoa kruununprinssi Haakonin kanssa. Høibyllä ei ole kuninkaallista titteliä.

Haakonilla ja Mette-Maritilla on kaksi yhteistä lasta, prinsessa Ingrid Alexandra, 21, ja prinssi Sverre Magnus, 19.

