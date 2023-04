Norjalaisvalmentaja purskahti itkuun – "sokkivoiton" jysäyttänyt urheilija kärysi: "Täysi isku arvojani vastaan"

View this post on Instagram

– En ajatellut koskaan kirjoittavani tällaista lausuntoa. Olen järkyttynyt ja itken saatuani juuri tietää, että urheilija, jota olen valmentanut viime vuoden, on käyttänyt dopingia, norjalaisvalmentaja kirjoitti Instagramin tarinaosiossa .

Iden, joka on hallitsevan Ironman-maailmanmestari Gustavin veli, korosti sanoutuvansa irti moisesta toiminnasta.

– Se on täysi isku arvojani vastaan ja se on käsittämätöntä. Ainoa positiivinen asia, jonka näen tässä, on se, että antidopingorganisaatio sai urheilijan kiinni. Luotto tästä eteenpäin tulee olemaan vaikeaa.