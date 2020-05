SK:n lähde: Poliitikkoja yritettiin sumuttaa hävittäjähankinnoissa – Ex-komentaja Lindberg yritti vaikuttaa F-35:n valintaan jo ennen reserviin siirtymistään

Näin poliitikkoja on yritetty sumuttaa

SK:n lähteen mukaan hävittäjähankinnoista lopullisen päätöksen tekeviä poliitikkoja on yritetty sumuttaa esimerkiksi siten, että F-35-hävittäjän huonoja piirteitä on vähätelty tai niistä on jopa vaiettu kokonaan. Puolestaan kilpailevien hävittäjien huonoja piirteitä on pyritty korostamaan.