Ilkka Ahtiaisen kommentti: Puolustusvoimien ex-komentajasta amerikkalaisten lobbari – tuhosiko valinta F-35:n mahdollisuudet Suomen seuraavaksi torjuntahävittäjäksi?

Tällainen on amerikkalaisvalmistaja Lockheed Martinin F-35 hävittäjä:

1:10

Lindberg on kova nimi, ja Lockheed Martin on varmaankin ajatellut, että Lindbergin tiedoista, taidoista ja suhteista on hyötyä, kun yhtiö lobbaa omaa konettaan F-35:tä Suomen seuraavaksi hävittäjäksi.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Todellisuudessa Lockheed Martin saattoi tehdä ison, kenties jopa ratkaisevan virheliikkeen, kirjoittaa MTV Uutisten uutispäätoimittaja Ilkka Ahtiainen.

Lockheed Martin on yksi niistä viidestä yhtiöstä, jotka ovat mukana kilvassa, kun Suomeen valitaan seuraavaa torjuntahävittäjää Hornetien seuraajaksi. Yhtiön tarjokas on F-35, jota monissa arvioissa on pidetty erittäin vahvana ehdokkaana. Koneen etuna on se, että se on kaikista ehdokkaista nykyaikaisin, minkä lisäksi usea maa Yhdysvaltain lisäksi on jo valinnut sen seuraavaksi torjuntahävittäjäkseen.

Puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindberg siirtyi reserviin viime vuoden elokuussa. Erosopimuksessa hänelle määriteltiin kuuden kuukauden karenssi, jonka aikana hänellä ei ole lupaa tehdä töitä, jotka liittyvät hänen aiempaan työhönsä puolustusvoimien komentajana.

Nyt ollaan jo huhtikuussa, joten karenssiaika on kulunut umpeen. Lindberg on siis muodollisesti ollut vapaa mies tekemään mitä haluaa. Tai niin Lindberg itse ja hänen uusi työnantajansa Lockheed Martin ilmeisesti ovat ajatelleet. Ehkäpä osana ajatuksenjuoksua on todettu, että myös muut entiset korkeat upseerit tätä nykyä konsultoivat muita kilvassa mukana olevia hävittäjävalmistajia.

Lindbergin erottaa muista konsulteista kuitenkin yksi seikka. Puolustusvoimien edellisenä komentajana hän on ainut, joka on perillä kaikkien viiden valmistajan tarjouksista. Vaikka Lindberg muodollisesti onkin vapaa ja vaikka salassapitosäännökset sitovat häntä ja vaikka hän noudattaisi niitä pilkulleen, liittyminen Lockheed Martinin joukkoihin näyttää pahalta.

Pettikö rekrytoijan harkinta pahemman kerran?

Mutta tuskinpa Lindberg itse on tehtävään tunkenut, eiköhän häntä ole siihen pyydetty. Voi kysyä, onko Lockheed Martinilta tai sitä Suomessa edustavalta viestintätoimistolta pettänyt harkinta?

Lindbergin valinta antaa Lockheed Martinille paljon tietotaitoa ja suhteita, mutta samalla se antaa kilpailijoille aseet käteen. Esimakua tästä saatiin jo heti eilisiltana.

Ruotsalaista JAS Gripeniä Suomeen markkinoiva Saabille työskentelevä Anders Gardberg twiittasi: "Vaikka iloitsenkin kadettiaikaisen tupakaverini @charleslindberg puolesta, niin hän ei ole samassa asemassa kuin muut #HXhanke evp konsultit @kaskeala @ossisiven @jukkaaahlberg. Hän on ainoana konsulttina nähnyt myös neljän muun #HX ehdokkaan tarjoukset."

Valtio "pirullisessa välikädessä"

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mutta Lockheed Martinin neuvonantajarekrytointi ei pelkästään anna sen kilpailijoille propaganda-asetta. Se myös asettaa Suomen valtion, käytännössä Sanna Marinin hallituksen, pirulliseen välikäteen. 10 miljardin asehankinnan kuuma loppuvaihe on alkamassa, kun tämän vuoden lopulla ehdokkailta pyydetään lopulliset tarjoukset. Päätös on määrä tehdä vuonna 2021.

Kuvitellaanpa tilanne, että lopullisessa valintavaiheessa F-35 täyttäisi parhaiten Suomen uudelle torjuntahävittäjälle asetetut kriteerit. Mikä on valitsijoiden, viime kädessä Suomen hallituksen integriteetti, kun suosittelijana on entinen komentaja, joka ainoana upseerilobbareista on ollut tietoinen kaikkien viiden valmistajan tarjouksista? Miten tähän reagoisivat muut tarjouskilpailuun osallistujat? Puhumattakaan niiden takana olevista valtioista?

Politiikassa on tapana sanoa, että asiat ovat niin kuin ne näyttävät olevan. Nyt näyttää harvinaisen pahalta. Lindberg itse on joutunut huonoon valoon, mutta pahimmat seuraukset saattaa kärsiä Lockheed Martin. Se saattoi virhearviollaan pelata itsensä ulos Suomen, ah-niin-houkuttelevalta, hävittäjämarkkinalta.

Jk. Valtiovalta ei kauaksi aikaa jäänyt odottelemaan muhivan skandaalin kanssa. Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö ilmoittivat iltapäivällä, että ”Suomen monitoimihävittäjähankkeen valmistelussa on vastaisuudessa pidättäydyttävä kaikista yhteyksistä HX-hävittäjähankkeen tarjoajia edustavien konsulttiyritysten ja konsulttien kanssa”.

Tällä julkilausumalla pantiin ruotuun villiksi äitynyt lobbaus, johon aseyhtiöt viestintätoimistojen välityksellä ovat pestanneet suomalaisia upseereja.

Niinistö kommentoi MTV Uutisille, että Lindbergin tapaus ei ole suinkaan ensimmäinen kerta, mutta "räikein esimerkki".

Niinistön mukaan kyse on luottamuksen varmistamisesta Suomen hankintamenettelyyn. Hän korosti, että Suomen valtio ei ole menetellyt missään kohtaa virheellisesti.