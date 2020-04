Lockheed Martin sanoo yhä ostavansa ex-komentaja Lindbergiltä neuvoja eikä lobbausta – pidemmälle karenssille lisää tukea

MTV Uutiset sai Lockheed Martinilta alkuillasta kirjallisen vastauksen, jonka mukaan Lindbergin roolia neuvonantajana on "korostettu jo aiemmassa lausunnossa eikä yhtiö näe roolin muuttuvan, toistaiseksi".

Lindberg on toimitusjohtajana tammikuussa perustetussa Suomalainen kenraalikonsultointi Oy:ssä, jonka toimialaksi on merkitty liikkeenjohdon konsultointi. Yritys on perustettu tämän vuoden tammikuussa. Lockheed Martin ostaa yrityksen palvelua.