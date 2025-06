Jarmo Lindberg: USA yllätti Iranin – ydinrikastamot todennäköisesti käyttökelvottomia

Puolustusvoimain entinen komentaja Jarmo Lindberg kuvailee Yhdysvaltain viimeöisiä iskuja Iraniin osittain poikkeuksellisiksi. Hän pitää todennäköisenä, että ne pysäyttivät Iranin ydinohjelman.

Yhdysvallat iski viime yönä kolmeen Iranin ydinrikastamoon. Jarmo Lindberg uskoo maan todennäköisesti saavuttaneen iskuilla tavoitteensa eli Iranin ydinohjelman pysäyttämisen.

– Tässä on koko ajan keskusteltu, onko Iranilla ydinohjelmaa vai ei. Voisi todeta, että tietysti on, koska ei ydinrikastamoja tarvita normaaliin ydinvoimalatoimintaan. Sellaisella ydinmateriaalilla, jota energiaa tuottavissa ydinvoimaloissa Suomessakin on, ei tehdä pommeja. Siihen pitää olla erikseen rikastamot, jotka tuottavat pommien ydinkärkiin sopivaa materiaalia, Lindberg sanoo.

– Iranilla on ollut kolme tällaista rikastamoa: Fordow, Natanz ja Isfahan. Nyt niihin kaikkiin iskettiin. Ja todennäköisesti sellaisella voimalla, että ne ovat käyttökelvottomia, Lindberg toteaa.

"Ei ole julistettu mitään sotaa"

Lindberg pitää Yhdysvaltain iskuja siinä mielessä poikkeuksellisina, että presidentti Donald Trump ei ilmoittanut niistä etukäteen.

– Ei ole julistettu mitään sotaa. Haluttiin maksimaalinen yllätys. Vaikka tätä jo vähän odoteltiinkin Yhdysvaltain sotavoiman kasaamisen perusteella, niin se tuli täysin ilmoittamatta ja yllättäen. Sodassa tietysti pyritään yllätykseen, Lindberg sanoo.

Eilen Whitemanin lentotukikohdasta Missourista länteen lähetetyt B-2-häivepommikoneet, joita maailma seurasi reaaliajassa, saattoivatkin olla vain hämäystä.

– On arveltu, että ne eilen näkyneet koneet eivät kuitenkaan olisi olleet niitä iskeviä koneita, vaan joku toinen osasto samoja B-2-koneita olisikin mennyt jo aiemmin idän kautta ja iskenyt, Lindberg esittää.

Yhdysvallat ei ole tarkkoja tietoja iskusta antanut.

"Iranilla ei ollut silmiä nähdä tätä"

Poikkeavia iskuista tekee myös niiden tarkka rajaus.

– Tehtiin hyvin rajallinen isku kolmeen erikoiseen kohteeseen, syvällä Iranissa sijaitseviin bunkkereihin. Lisäksi oli vain pienehkö määrä täsmäaseita eli B-2-häivepommikoneita, MOP-pommeja ja risteilyohjuksia, Lindberg kuvailee.

Juuri B-2-häivepommikoneet olivat operaation keskiössä. Ne ovat ainoita koneita, jotka kykenevät kantamaan jättiläismäistä GBU-57E/B Massive Ordnance Penetrator -pommia. Kyseinen MOP-pommi painaa yli 13 000 kiloa.

– Muihin aseisiin verrattuna se tuottaa lisäarvoa siinä, että se kykenee tunkeutumaan syvälle maan sisään bunkkereihin, Lindberg selittää.

Sunnuntaisen iskun tärkein kohde, Fordowin rikastamo, sijaitsee tiettävästi noin 90 metrin syvyydessä.

– Se pitää jotenkin "korkata" auki, että se saadaan tuhottua, Lindberg selittää B-2-pommikoneiden ja MOP-pommien käyttöä.

Lindbergin mukaan Iranilla ei käytännössä ollut mahdollisuutta puolustautua iskulta, sillä Israel on lamauttanut sen ilmapuolustuksen tuhoamalla tutkia ja ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä.

– Iranilla ei ikään kuin ollut silmiä nähdä tätä. Ja vaikka se olisi nähnyt, niin sillä ei olisi ollut eväitä torjua, Lindberg sanoo.