Puolustusministeri tyrmää väitteet amerikkalaishävittäjän salaisesta suosimisesta: "Yksikään kenraali ei voi ohittaa poliittista ohjausta"

Väite tyrmätään sekä puolustusministeriöstä että eduskunnasta. Entinen puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg kiisti väitteet jyrkästi jo lehtijutun yhteydessä. Niin tekee myös puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) selvin sanoin.

– Yksikään kenraali ei ole sellaisessa asemassa, että voisi ohittaa poliittista ohjausta tai hanketta ohjaavaa kansliapäällikkö Jukka Juustin johtamaa ohjausryhmää. Eikä sellaista ole yritettykään, toteaa Kaikkonen MTV Uutisille.

Ministeri ymmärtää, että jättimäinen 10 miljardin euron hankinta herättää keskustelua.

– Keskustelu hankkeesta on tervetullutta ja tarpeellista, myös kriittinen keskustelu. Hankkeen tulee kestää myös kriittistä tarkastelua. Keskustelussa tulee kuitenkin pysyä faktoissa, toivoo Kaikkonen.

– Hanketta ei ohjata yksittäisten mielipiteiden tai nimettömien lähteiden tulkintojen perusteella, vaan se perustuu maanpuolustuksen tarpeisiin, pitkään tutkimustyöhön ja valmisteluun, korostaa puolustusministeri.

Tietoja ei ole pimitetty

HX-hankkeen ohjelmajohtaja Lauri Puranen vakuuttaa blogissaan, että tietoja ei ole pimitetty.

– Alusta alkaen olemme pitäneet poliittisen johdon ja eduskunnan erittäin kattavasti tietoisena hankkeen vaiheista. Me olemme puolestamme toimeenpanneet hanketta poliittisen ohjauksen, esimerkiksi hallitusohjelmien ja puolustusselonteon, sekä puolustushallinnon yleisten hankintaperiaatteiden – tasapuolisuuden, avoimuuden ja läpinäkyvyyden – mukaisesti, kirjoittaa Puranen.

Suomen Kuvalehden käyttämän lähteen esittämä väite, että F-35 hävittäjää suosittaisiin pimittämällä sen käyttökuluihin liittyviä asioita päättäjiltä, ei Purasen mukaan pidä paikkaansa.

– Ylimmälle poliittiselle johdolle on aivan hiljattain esitelty eri kandidaattien tarkennetun tarjouspyynnön vastausten perusteella laadittu tiivistelmä, joka on sisältänyt myös kandidaattien tämänhetkisen käyttö- ja ylläpitokustannusnäkymän. Lopulliset, vertailukelpoiset kustannusarviot voidaan tuottaa vasta, kun lopulliset tarjoukset on vastaanotettu. Mitään numeroita ei siis ole esitetty, vastaa Puranen.

Ei osteta, jos ei varaa lentää

Puolustusministeri Antti Kaikkonen tyrmää niin ikään väitteet yhden hävittäjän suosimisesta vääristämällä päättäjille annettuja tietoja niiden käyttökustannuksista.

– Tulee muistaa, että HX-hanke on vielä sellaisessa vaiheessa, jossa ei ole edes valmiutta esittää parasta järjestelmää, eikä vertailuja ole tehty. Kisa on kesken, muistuttaa ministeri.

Kaikkonen pitää muutenkin mahdottomana ajatusta, että Suomi päättäisi hankkia hävittäjiä, joiden käyttökustannukset eivät mahdu asetettuun raamiin.

– Sellaista ei myöskään tule tapahtumaan, että puolustushallinto tulisi esittämään valittavaksi HX-ratkaisun, jota meillä ei olisi varaa käyttää. Sehän olisi järjetöntä, tiivistää Kaikkonen.

"Väitteet loukkaavia ja vahingollisia"

Purasen mukaan hävittäjähankintaa valmistelee noin sata maan parasta asiantuntijaa virkavastuulla. Purasen mukaan vastuu on valtava, koska pelissä on ilmavoimien taistelukyky aina 2060-luvulle asti.

– Koen väitteet hankkeen läpeensä korruptoituneisuudesta erittäin loukkaaviksi erityisesti hankkeessa työskentelevien henkilöiden puolesta. Tällaiset väitteet vaarantavat myös Suomen mainetta kansainvälisesti, toteaa Puranen.

Puranen tähdentää, että hävittäjähankinnan tasapuolisuutta valvotaan laajasti valtionhallinnon sisällä, mutta myös ulkopuolisten konsulttien toimesta. Myös hävittäjiä tarjoavat maat ja yhtiöt ovat tarkkoja ja valvovat tarjouskilpailun tasapuolisuutta.

Ilkka Kanerva: "Paremmin tietoa kuin ministerinä"

Hävittäjähankkeen etenemistä on esitelty myös eduskunnan valiokunnille – Purasen mukaan yli 20 kertaa. Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) on ollut tiedonsaantiin tyytyväinen.

– Nyt eduskunnan puolustusvaliokunta on saanut tästä hankinnasta huomattavasti enemmän ja paremmin tietoa kuin minä itse aikanaan ollessani ministeri silloin, kun Hornet-hankinnasta päätettiin, vertaa Kanerva.

Kanervan mukaan valiokunnalle on kerrottu myös turvaluokiteltuja tietoja. Siksi hävittäjähankintaa koskevat kuulemiset on järjestetty turvatiloissa.

Korona haittaa: päätös silti ensi vuonna

Suunnitelma on, että hallitus päättää jättimäisestä 10 miljardin hävittäjähankinnasta ensi vuonna puolustusministerin esityksestä. Kauppa on tärkeä sekä ostajalle että myyjille, joten kisa on kovaa loppuun saakka.

– Hävittäjähankkeella on ratkaiseva merkitys uskottavaan puolustuskykyyn vuosikymmeniksi eteenpäin. Kyse on isosta päätöksestä myös taloudellisesti. Ei ole iso yllätys, että keskustelu lämpenee ja peli kovenee. Oleellista tässä on, että kisa on avoin ja reilu, tähdentää puolustusministeri Kaikkonen.

Myös korona-pandemia haittaa hävittäjäkaupan hieromista.

Tarjouskilvan loppukiri edellyttää jopa 30-40 hengen neuvotteluvaltuuskuntien tapaamista suojatuissa tiloissa. Tapaamisten piti toteutua nyt keväällä, mutta koronan takia ne on siirretty myöhemmäksi. Puolustusministeriössä uskotaan kuitenkin alkuperäiseen päätösaikatauluun.

Vaihtoehdot Hornetien seuraajiksi ovat ruotsalainen Gripen, ranskalainen Dassault Rafale, brittiläinen Eurofighter Typhoon sekä yhdysvaltalaiset F/A Super Hornet ja F-35.

