Miten syntyi arvio siitä, ettei jalkaväkimiinoja enää tarvittaisi? Jarmo Lindberg vastaa

Vastuuton miinoittaminen Irakissa, Sudanissa ja Syyriassa vaikutti Suomessa aikanaan tehtyyn virhearvioon, sanoo entinen puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg Eduskunnan takahuone -ohjelmassa.

Eduskunnan takahuone -ohjelmassa kysyttiin tänään kokoomuksen kansanedustaja Jarmo Lindbergiltä (kok.), mistä syntyi aikanaan virhearvio, jonka mukaan Suomi ei enää tarvitsisi jalkaväkimiinoja.

Aivan suoraan hän ei kysymykseen vastannut.

– Kehitysmaissa oli kylvetty heidän omissa sodissaan miinoja täysin vastuuttomasti kaupunkien lähelle pelloille. Niitä ei ollut millään lailla merkitty tai raivattu, Lindberg sanoo.

– Nyt puhutaan sellaisista maista kuin Irak, Sudan, Syyria ja tämänkaltaiset maat. Sitten ne miinat jäivät sinne sodan jälkeen.

Suomessa vastaavaa miinoitustapaa ei toki ole ollut, vaikka ennen vanhaan paperikarttojen aikaan miinojen sijaintien kirjaaminen oli työlästä.

– Nykyään on satelliittinavigointi, tarkat paikat, applikaatiot ja elektroniset sovellukset. Varmasti aika nopeasti kyetään dokumentoimaan, mihin niitä (miinoja) on laitettu. Sehän on sen porukan päänsärky, joka sieltä aikoo tänne tulla.

Puolustusvoimien kanta oli vielä pitkään 2020-luvullakin se, ettei jalkaväkimiinojen suorituskykyä haikailla takaisin.

Vuonna 2014 Lindberg ei itsekään lämmennyt puheille siitä, että Suomi irtautuisi Ottawan sopimuksesta.

Lindberg toimi puolustusvoimain komentajana 2014–2019. Suomi liittyi Ottawan sopimukseen vuonna 2011.

Diarra: Vihreät on rationaalinen puolue

Eduskunnan takahuone -ohjelmassa vieraili tänään Lindbergin lisäksi vihreiden kansanedustaja Fatim Diarra.

Lähetys nauhoitettiin juuri ennen tiedotustilaisuutta, jossa hallitus kertoi Suomen irtautuvan jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta.

Ennen selvityksen julkaisua Diarra ei kannattanut sopimuksesta irtautumista.

– Miinat edelleen silpovat ja tappavat lukuisia siviilejä ympäri maailman. Jos Suomi tästä irtaantuisi, syiden pitää olla erityisen kovat, Diarra kertoi.

Vihreiden eduskuntaryhmä ei ole asiassa yksimielinen, sillä ainakin Atte Harjanne kannattaa sopimuksen hylkäämistä.

– Uskon, että vihreät on, kuten muissakin päätöksissä, aika rationaalinen puolue. Se rationaalisuus ei rajoitu vain pieniin asioihin vaan myös suuriin asioihin. Siihen, minkälaisia vaikutuksia Ottawan sopimuksesta irtaantumisella on myös kansainvälisessä yhteisössä, jossa meidän rooli on koko ajan tärkeämpi.