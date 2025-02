Mitä rauha Ukrainassa tarkoittaisi? Nämä kuusi kysymystä ovat nyt keskiössä

Suomalaispoliitikkojen mukaan Euroopan unionin on päästävä mukaan neuvottelemaan rauhasta Ukrainaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin keskustelivat eilen keskiviikkona puhelimessa ja sopivat aloittavansa neuvottelut Ukrainan sodasta.

Trumpin mukaan hän tapaa Putinin pian kasvotusten todennäköisesti Saudi-Arabiassa.

Trumpin ja Putinin sopimus rauhanneuvottelujen aloittamisesta Ukrainassa on herättänyt huolta Ukrainan tulevaisuudesta ja maan mahdollisuuksista vaikuttaa rauhan ehtoihin.

Neuvotteluihin on päästävä mukaan

Euroopassa on huolestuttu myös Euroopan maiden mahdollisesta syrjäyttämisestä rauhanprosessista.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Johannes Koskisen (sd.) mukaan Yhdysvallat ja Venäjä vaikuttavat nyt tekevän Ukrainan suhteen ”diilejä ilman valtakirjaa”.

Valtuutus olisi hänen mukaansa saatava ennen kaikkea Ukrainalta mutta myös Euroopan unioilta ja sen jäsenmailta.

– On tärkeää, että rauhanneuvottelit edistyvät ja saadaan liikkeelle, mutta korrektilla tavalla ja siten että kaikki osapuolet ovat osallisina, Koskinen toteaa MTV Uutisille.

Koskisen mukaan tiedot Yhdysvaltain ja Venäjän välisistä Ukraina-neuvotteluista vaikuttavat Euroopan ja Ukrainan kannalta kaiken kaikkiaan huolestuttavilta.

– Jos Trump haluaa Putinin kanssa katsoa, mitä USA:n ja Venäjän suhteiden jälleenrakentamiseksi on tehtävissä, siihen meillä ei ole huomauttamista. Mutta jos käsitellään sodan lopettamista ja siihen oikeudenmukaisen ratkaisun hakemista, Ukrainan ja EU:n on oltava mukana.

– Tärkeintä on, että Eurooppa toimii ripeästi tässä, että ei jäädä liian pitkäksi aikaa lähtökuoppiin.

Lindberg: Kello kumahti Euroopalle

Puolustusvoimien entisen komentajan ja kokoomuksen nykyisen kansanedustajan Jarmo Lindbergin mukaan rauha ja sen ääriviivat ovat vielä kaukana ja ilmassa on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.

– Jos sovitaan jokin rauha, mitä se tarkoittaa? Onko jokin puskurivyöhyke? Tuleeko rauhanturvaoperaatio? Minkälainen luottamus näillä mailla [Venäjällä ja Ukrainalla] on toisiinsa? Eikä heillä ole varmaan itse asiassa mitään luottamusta. He jättävät sinne aikanaan tosi paljon sotavoimia. Voiko ja pitääkö siihen mennä jonkun väliin? Ja mistä Eurooppa repisi tähän hätään lisää resursseja, kun on haasteita näissä nykyisissäkin? Lindberg listaa.

Lindbergin mukaan Euroopan olisi pitänyt panostaa omaan puolustukseensa jo vuosia sitten.

– Tässä voi sanoa nyt niin, että nyt se kello kumahti Euroopalle.

Katso koko keskustelu jutun alussa olevalta videolta.