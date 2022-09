Hymiö täyttää tänään 40 vuotta – tiedätkö, mikä sen alkuperäinen tarkoitus oli?

"19-Sep-82 11:44 Scott E Fahlman :-) From: Scott E Fahlman <Fahlman at Cmu-20c>

I propose that the following character sequence for joke markers:



:-)



Read it sideways. Actually, it is probably more economical to mark



things that are NOT jokes, given current trends. For this, use



:-("

Näin Fahlman lanseerasi hymiöt vuonna 1982.

Lähde: Carnegie Mellon University