Sisäministeri Maria Ohisalo: EU tarvitsee yhtenäisen maahanmuuttopolitiikan mahdollisimman pian – "Seisomme kaikki Kreikan tukena, emme tarvitse vain hätäapua"

EU-ministereiden mukaan laittomat rajanylitykset on estettävä, mutta samalla kansainvälisiä sopimuksia pitää kunnioittaa.

– Emme tarvitse vain hätäapua, vaan pitkäaikaisen ratkaisun. Uusi EU-komissio on vahvasti ottamassa asian edistettäväkseen.

Apua virastoille

Suomi aikoo tarjota apuaan EU:n eri virastoille. Lisäksi Suomi on tehnyt päätöksen 175 alaikäisen vastaanottamisesta Välimeren maista.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on puhunut tarpeesta soveltaa normaaleja turvapaikkakäytäntöjä Kreikassa. Presidentti Sauli Niinistö puolestaan on kiistänyt ristiriidan, että Kreikka on vastoin normaaleita käytäntöjä sulkenut rajansa.