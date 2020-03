Vihreät ja perussuomalaiset eri linjoilla mahdolliseen turvapaikanhakija-aaltoon varautumisesta – kansanedustajalta tiukka linja: "Nyt pitäisi keskittyä siihen, että ei oteta ketään vastaan"

"Vuoden 2015 tilanne oli katastrofi"

Rajatarkastuksia ja pikakäännytyksiä

– On tehtävä pikakäännytyksiä, jos tulija on turvallisesta maasta, ja jos ihmisiä ei pystytä käännyttämään siihen maahan, mistä he ovat tulleet, otetaan heidät säilöön ja etsitään maa, josta he ovat tulleet tai palautetaan heidät kotimaahansa, Meri painottaa.