Rajat pakolaisille avannut Turkki kehottaa kansalaisiaan välttämään matkustusta ulkomaille

Ministeriön mukaan Turkissa on testattu 1363 ihmistä taudin varalta, mutta yhtään tartuntaa ei ole vielä havaittu.

Turkki on keskellä rajapoliittista keskustelua ihmisten liikkuvuudesta, sillä maa ilmoitti avaavansa rajansa Eurooppaan pyrkiville pakolaisille. Viiden päivän aikana rajan yli on pyrkinyt arviolta 35 000 pakolaista.

Keskiviikko- ja torstaiaamun välillä Kreikassa Evrosin alueella on todettu lähes 7 000 laitonta rajanylitysyritystä. Satoja on myös pidätetty. EU on luvannut lähettää Kreikalle hätäapua rajavalvontaan.