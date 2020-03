Epäselvyys hallituksen Kreikka-linjasta jatkuu – pääministeri Marin kiistää ristiriidat

Kreikan päätös keskeyttää turvapaikkahakemusten vastaanottaminen kuukaudeksi laittomasti rajan ylittäneiltä on ajanut Suomenkin hallituksen vaikeaan tilanteeseen. Tilanne Turkin ja Kreikan välisellä rajalla on poikkeuksellinen, koska Turkki näyttää kiristävän turvapaikanhakijoilla Euroopan unionia.

Turvapaikan hakeminen on kansainvälisen oikeuden mukaan perustava oikeus, mutta toisaalta Turkille on haluttu viestittää, ettei peli vetele.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) on samaan aikaan puolustanut kansainvälistä oikeutta ja toisaalta vakuuttanut Suomen tukevan vaikeassa tilanteessa olevaa Kreikkaa. Perjantaina Politiikan toimittajien tilaisuudessa Ohisalo sanoi pitkän kiertelyn jälkeen, että kansainvälisen oikeuden mukaan Kreikan pitäisi ottaa turvapaikkahakemukset vastaan.

– Kun me katsomme kansainvälisiä velvoitteita, totta kai turvapaikkahakemukset pitäisi ottaa käsittelyyn. Jos Kreikka ei tässä nyt pysty toimimaan kansainvälisten velvoitteiden mukaan, meidän tehtävämme on tukea Kreikkaa myös tässä vaikeassa tilanteessa, jotta he pystyisivät paremmin toimimaan viranomaisyhteistyöllä, Ohisalo sanoi.

Marin: Perussuomalaiset tekevät tästä Suomen sisäpolitiikkaa

Perussuomalaiset perusteli välikysymyksen tarvetta sillä, että hallituksen linja Kreikan tilanteessa on ollut ristiriitainen. Pääministeri Sanna Marin (sd.) kiistää syytökset. New Yorkissa vierailevan Marinin mukaan hallituksen ministerit ovat viestineet, mitä on yhdessä sovittu.

– Hallituksen linja on se, että meillä pitää olla vahva ulkorajavalvonta ja samalla meidän pitää huolehtia siitä, että toimimme niiden kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisesti, jotka meitä sitovat. En näe, että hallituksen ministereillä olisi ollut tästä erilaista viestintää, Marin sanoi.

Pääministerin mukaan "joillain tahoilla" on tarve kärjistää Kreikasta käytävää keskustelua. Hän korostaa, että kyse on tilanteesta Turkin ja Kreikan rajalla, ja toimijana on EU, ei Suomi.

– Kuten tiedämme, perussuomalaiset jättävät asiasta välikysymyksen. He tekevät tästä Suomen sisäpolitiikkaa. Meidän näkemyksemme on, että tämä on haastava tilanne, joka EU:n pitää yhdessä ratkaista.

Amnestyn mukaan hälyttävää ihmisvirtaa ei ole

Turkin ja Kreikan välisellä maarajalla on ollut reippaasti yli 20 000 rajanylitysyritystä, mutta rajan yli kerrotaan päässeen vain harvojen. Kreikan saarille on tullut noin 1 500 ihmistä sen jälkeen kun Turkki ilmoitti rajavalvontansa höltymisestä, kerrotaan EU-ministerivaliokunnan tiistaisessa muistiossa. Viime päivinä määrät ovat pienentyneet.

Toiminnanjohtaja Frank Johanssonin mukaan ihmisoikeusjärjestö Amnestyn paikan päällä olleet tutkijat eivät ole havainneet merkkejä siitä, että ihmisiä olisi laajamittaisesti siirretty rajalle. Hänen mukaansa arviona on, ettei raja-asemilla tunnu olevan "hälyttävää virtaa".

Oikeus hakea turvapaikkaa on Johanssonin mukaan absoluuttinen, eikä sitä voi missään tapauksessa viedä ihmisiltä pois.

– Kreikka on ilmoittanut, että se laittaa YK:n pakolaissopimuksen hyllylle. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on siitä todennut, että tämä on laitonta, että näin ei saa tehdä. Me olemme täysin samaa mieltä.

Suomalaiset toimivat paikan päällä lakien mukaan

Suomella on Kreikassa tällä hetkellä 14 Rajavartiolaitoksen virkamiestä Frontexin yhteisoperaatiossa. Lisäksi Rajavartiolaitos on päättänyt lähettää nelihenkisen partion Kreikan maarajalla käynnistyvään nopeaan rajainterventioon. Lisäksi yksi ihminen lähetetään operaation koordinaatiokeskukseen Puolan Varsovaan.

Kaikki suomalaisviranomaiset, jotka lähetetään Kreikan tueksi joko Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontexin, Europolin tai EU:n turvapaikka-asioiden tukiviraston Eason kautta, noudattavat Ohisalon mukaan toiminnassaan lakia ja kansainvälistä oikeutta. Jos suomalaiset rajavartijat havaitsevat Kreikassa laittomuuksia, he ovat Ohisalon mukaan velvollisia raportoimaan niistä Frontexille.

Suomalaiset rajavartijat voivat olla mukana tekemässä perusviranomaistoimintaa.