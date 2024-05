Sisäinen aluevesi, talousvyöhyke, aava meri – tunnetko merialueiden käsitteet?

Merivyöhykkeiden rajojen määrittelystä ja tarkastuksesta on määrätty YK:n merioikeusyleissopimuksessa vuonna 1982.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Kimmo Kiljusen (sd.) mukaan valiokunta on käsityksessä, ettei kysymyksessä olisi varsinaisen Suomen ja Venäjän välisen merirajan tarkastaminen.

– Tässä vaiheessa valiokunnan ymmärrys on se, että varsinaisesta merirajasta ei olisi kysymys. Jos olisi kysymys Suomen ja Venäjän välisestä merirajasta, se on kahden välinen sopimus ja siitä täytyy tietenkin käydä keskustelu Suomen ja Venäjän välillä, Kiljunen sanoi.

– Se mitä olemme ymmärtäneet on, että kysymys on sisäisestä alueveden rajan potentiaalisesta tarkastamisesta. Jos on jostain enemmästä kysymys, niin siihen tietenkin sitten palataan ja se käydään läpi, Kiljunen jatkoi.