Siltasairaala jäädyttää ortopediset leikkaukset hätätilanteita lukuun ottamatta – karu seuraus hoitojonon potilaille

Esimerkiksi leikkaustoimintaa on jouduttu supistamaan monin paikoin, mutta tilanne huononee nyt entisestään.

Suuresta hoidontarpeesta huolimatta Hyks on päättänyt ajaa alas ortopedian puolella kaiken elektiivisen , eli ei- päivystyksellisen, leikkaustoiminnan aina huhtikuun lopusta elokuun loppuun.

– Pystymme hoitamaan vain päivystyspotilaita. Tämän lisäksi joka toinen viikko on varattu yksi leikkaussalipäivä pahanlaatuisille kasvainpotilaille. Kaikki muu toiminta ortopedian ja käsikirurgian puolella joudutaan keskeyttämään, selittää Rämö.

Hoitotakuu pettää jo nyt

Toimenpidepuolella ortopedia on sairaalan suurin yksikkö, joten potilasmäärät ovat valtavia.

Jonossa Hyksin alueella on valmiiksi jo yhteensä noin 7 500 potilasta, jotka ovat hoitotakuujonossa. Tämä tarkoittaa sitä, että leikkaus tulisi järjestää kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.

– Näistä yli 2 000 potilasta on jo nyt odottanut yli puoli vuotta leikkausaikaa.

Tästä potilaskirjosta Rämö on kaikkein eniten huolissaan selkäpotilaista.

– Selkäpotilaiden joukossa on paljon ihmisiä, joiden on vaikea päästä liikkeelle jo kodin ulkopuolelle. Odottaessa tilanne voi pahentua ja muuttua siten, että siitä tulee käytännössä päivystyksellinen tilanne.

Eli esimerkiksi selkäpotilaalla tilanne voi olla se, että hoitoon pääsee vasta, kun kävelykyky lähtee tai on halvausoireita?

– Tämä on yksi esimerkki, johon voidaan joutua. Vasta sitten kun tilanne on niin vaikea, että jalka ei enää toimi, niin sitten voidaan tarjota hoitoa, Rämö vastaa.

Erikoistuvat lääkäri eivät saa riittävää koulutusta

Tilanne on ollut haastava jo oikeastaan korona-ajoista lähtien.

– On tosi vaikea toteuttaa kouluttamista, kun ei ole leikkaussaleja, joissa voidaan kouluttaa. Voi sanoa, että nyt valmistuneet ovat olleet aika niukilla elektiivisen ortopedisen koulutuksen kanssa.

Kaiken takana hoitajapula

Kaikkein keskeisin syy tälle kaikelle on hoitajapula, joka on pahentunut vuosi vuodelta.

– Hoitajapula on huutava tällä hetkellä. Pystymme juuri ja juuri hoitamaan päivystykselliset potilaat tällaisilla resursseilla.

Tilanne on äärimmäisen haastava, eikä nopeaa tai helppoa ratkaisua ole näköpiirissä.

– Tällä hetkellä meillä yliopistosairaalassa Helsingissä tilanne on se, että me emme pysty tarjoamaan hoitoa potilaille, joilla on oikeasti vaikeitakin ongelmia, Rämö kuvaa.