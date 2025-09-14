Omakantaan tallennettujen luovutuskieltojen perusperiaate on, että terveydenhuollon ammattilaiset eivät näe, onko tällaisia kieltoja tehty, kertoo palvelutoiminnan päällikkö Outi Lehtokari Kelasta.

Kieltoja on mahdollista hallita ja ylläpitää myös terveydenhuollossa.

– Jos ei halua käyttää Omakantaa, kieltoja voi tehdä myös menemällä terveydenhuoltoon ja kertomalla siellä, mitä tietoja haluaa kieltää tai mitä kieltoja poistaa. Tällöin kyseinen ammattilainen toki näkee nämä kiellot, Lehtokari kuvailee.

Hallintoylilääkäri Teppo Heikkilä puolestaan kertoo, että Husissa törmätään viikoittain tilanteisiin, joissa on tehty erilaisia luovutuskieltoja. Kiellot voivat käydä ilmi juuri niin, että potilas haluaa tehdä tai perua luovutuskiellon vastaanotolla.

Vaihtoehtoisesti potilas saattaa puhua vastaanotolla käynneistä, vaivoista tai resepteistä, joita terveydenhuollon ammattilainen ei näekään Kanta-palveluista.

Jonkin verran on myös tapauksia, joissa potilas ei ole itse ymmärtänyt tehneensä luovutuskieltoa.

– Sitten me selvittelemme, saisiko näitä tietoja näkyviin. Eli esimerkiksi vastaanotolle tulee potilas, joka olettaa, että hänen tietonsa näkyvät meille, mutta hänellä onkin luovutuskielto olemassa.