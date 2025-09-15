Lakisääteinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto puuttui täysin isolta osalta kesätyöpaikoista.
Työsuojeluviranomainen tarkasti tänä kesänä yhteensä noin 200 kesätyöpaikkaa eri puolella Suomea.
Neljäsosa tarkastusten kohteena olleista työpaikoista ei tarjonnut kesätyöntekijöille työterveyshuoltoa. Tarkastusten kohteina oli muun muassa kahviloita ja kioskeja.
Työnsuojeluviranomaisen mukaan joka kolmas työnantaja ei ollut myöskään tehnyt kesätyöntekijän kanssa asianmukaista työsopimusta.
Tämän lisäksi työsuojeluviranomainen kohtasi kuudella työpaikalla nuoria, jotka työskentelivät kevytyrittäjinä, vaikka tapauksissa oli oikeasti kyse työsuhteesta.