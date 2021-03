Silmitöntä kouluväkivaltaa pikkupaikkakunnalla – 15-vuotias poika kuristi uhrejaan "hirttosilmukalla", tunki päätä wc-pönttöön ja mukiloi

Rikokset käsittävät sekä koulussa että koulun ulkopuolella tapahtunutta väkivaltaa. Syytetty on nykyään 17-vuotias. Epäiltyjen rikosten tekoaikaan hän oli 15-vuotias ja uhrit 13-vuotiaita.

Laittoi "hirttosilmukan" uhrin kaulaan

Toiset nuoret keskeyttivät teon

– Me menimme siihen viereen ja huudettiin kaikki (tekijälle), että lopeta, mutta hänen keskittymisensä oli aikalailla (uhrissa). Eli ei hän meitä periaatteessa kuunnellut. Se vaan katsoi (uhria) vihaisen keskittyneesti. Minusta tätä kesti siitä huudosta noin puolitoista minuuttia ehkä.

Teko kuvattiin

– Meillä meni välit poikki vähäksi aikaa, mut sit, ku me hengattiin aika paljon samassa porukassa, niin se oli vähän vaikee niinku, niinku (kotipaikkakunta) on niin pieni paikka, niin siellä on vähän vaikea lyödä välejä poikki kenenkään kanssa, se ei oikein oo mahollista, uhri kertoi poliisille.